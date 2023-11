Фильмы про мам и материнство: топ-10 ко Дню матери

Тема материнства — одна из центральных в творчестве Педро Альмодовара . В драме «Параллельные матери» он рассказывает историю двух матерей-одиночек, чьи судьбы переплетаются удивительным образом. Дженис — успешный фотограф, который хочет провести в родном городе раскопки, чтобы отыскать тела родственников, погибших во время Гражданской войны. Ана — вчерашняя школьница, пережившая изнасилование. Если для Дженис незапланированная беременность становится настоящим подарком, несмотря на то что ее женатый любовник не готов стать отцом, то для Аны рождение ребенка — катастрофа. После выписки из роддома женщины продолжают поддерживать общение, но они даже не догадываются, какая тайна их связывает.

Для исполнительницы главной роли Пенелопы Крус это уже восьмая работа с Педро Альмодоваром. Их сотрудничество началось в далеком 1997 году, когда актриса сыграла роль матери главного героя в мелодраме « Живая плоть ». Но по-настоящему их творческий союз прогремел после следующего совместного фильма — нашумевшей драмы с говорящим названием « Все о моей матери ».

Джулия Робертс в роли многодетной матери Холли Барнс, которая пытается помочь наркозависимому сыну. В канун Рождества Бен сбегает из клиники, где проходит реабилитацию, чтобы провести праздники с семьей. Холли разрешает ему остаться на сутки, но даже этот короткий срок станет нешуточным испытанием и борьбой за жизнь сына, который то и дело попадает в неприятности.

Режиссер фильма Питер Хеджес известен прежде всего как драматург и сценарист, который в своих работах нередко поднимает тему воспитания детей и непростых отношений с родителями. В 1991 году он написал роман о живущей в провинциальном городке многодетной семье «Что гложет Гилберта Грейпа», который пару лет спустя переработал в сценарий одноименного фильма . А в 2011 году Хеджес снял семейное фэнтези « Странная жизнь Тимоти Грина » о бездетной паре, в чьей жизни после многолетних неудачных попыток завести ребенка неожиданно появляется странный мальчик, называющий их своими родителями.

Трогательная история о силе материнской любви и веры с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нинэ в главных ролях. Главная героиня Нина Кацев всегда была уверена, что ее сын станет выдающимся дипломатом и писателем. Несмотря на все тяготы и лишения, выпавшие на долю их семьи, женщина продолжала поддерживать мальчика и верить в его успехи.

Фильм снят по автобиографической книге Ромена Гари — героя Второй мировой войны, командора ордена Почетного легиона, единственного писателя, дважды получившего Гонкуровскую премию — самую престижную литературную награду Франции. Впервые роман был экранизирован через 10 лет после публикации, в 1970 году, классиком нуарного кино Жюлем Дассеном.

Шарлиз Терон в откровенной и честной трагикомедии о трудностях, с которыми сталкивается многодетная мать. После того как Марло родила третьего ребенка, ее физическое и психическое здоровье серьезно пошатнулось: женщина страдает от послеродовой депрессии, пытается уладить проблемы со старшими детьми и заботиться о младенце, пока муж сутками пропадает на работе. После того как брат Марло предлагает ей оплатить услуги ночной няни, в доме главной героини появляется молодая девушка Талли, отношения с которой быстро становятся, возможно, чересчур доверительными.

Режиссер фильма Джейсон Райтман и раньше обращался в своем творчестве к теме материнства и воспитания детей. В 2007 году он снял нашумевшую комедию « Джуно » о беременной старшекласснице, которая хочет отдать ребенка приемным родителям, а в 2013 году вместе с Кейт Уинслет работал над драмой « День труда » о матери-одиночке, которая влюбилась в беглого заключенного.

История о взрослении и воспитании, которая создавалась более 10 лет — с 2002 по 2013 год. Шестилетний Мейсон после развода родителей живет с сестрой и матерью, вместе с ними переезжает из одного города в другой, заводит друзей, влюбляется, совершает ошибки, поступает в колледж — в общем, проходит все ключевые этапы становления личности. В этом пути его поддерживает его самоотверженная мать Оливия.

Для исполнителя главной роли Эллара Колтрейна «Отрочество» стало не первой работой в кино — мальчик и раньше появлялся на большом экране и в рекламе, — но определенно самой заметной. За эту работу он был номинирован на Премию гильдии киноактеров США и независимую кинопремию «Готэм» в номинации «Прорыв года», а старейший британский журнал Sight & Sound назвал «Отрочество» лучшим фильмом года.

Криминальная драма Клинта Иствуда с Анджелиной Джоли в роли матери, которая готова пойти на все, чтобы отыскать пропавшего сына. Действие происходит в 1928 году в Лос-Анджелесе. Однажды девятилетний сын телефонистки Кристин Коллинз не приходит домой. Вскоре полиция возвращает мальчика, однако Кристин уверена, что найденный ребенок не ее сын. Женщина бросает все силы на то, чтобы получить поддержку общественности, обратить ее внимание на бездействие полиции и вернуть своего ребенка.

Фильм основан на реальной истории и рассказывает о серии похищений и убийств, известных как «Вайнвилльские убийства». Дело получило широкую огласку в том числе благодаря тому, что пролило свет на погрязший в коррупции полицейский департамент Лос-Анджелеса. Сама Кристин Коллинз до самой смерти не оставляла попыток найти сына.

Биографическая драма Стивена Содерберга про многодетную мать-одиночку Эрин Брокович, за роль которой Джулия Робертс получила «Оскар». Острая на язык бывшая модель Эрин Брокович устраивается на работу в юридическую контору. Там она выходит на дело огромной корпорации, которая отравляет грунтовые воды хромом, из-за чего у местных жителей развивается рак. Несмотря на отсутствие юридического образования, предприимчивая женщина решает вывести компанию на чистую воду и добиться компенсации жертвам.

Фильм снят по реальной истории Эрин Брокович, прославившейся после судебной тяжбы с Pacific Gas and Electric Company. После громкого дела женщина продолжила работать как правозащитница и юрисконсульт и даже стала почетным доктором нескольких университетов.

Мюзикл датского провокатора Ларса фон Триера , получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Тихая и застенчивая Сельма работает на заводе и в одиночку воспитывает горячо любимого сына. Она скрывает от окружающих, что мальчику передалась наследственная болезнь, от которой сама Сельма скоро ослепнет, и копит деньги на операцию. Однажды полицейский, у которого она снимает жилье, видит ее тайник с деньгами и решает их украсть.

Музыку к фильму написала исполнительница главной роли Бьорк , а соавтором текстов стали сам Ларс фон и Триер и знаменитый исландский поэт Сьон Сигурдссон. Песня I’ve Seen It All, которую Бьорк исполнила вместе с Петером Стормаре , была номинирована на «Оскар» (это единственная номинация на премию Американской киноакадемии в карьере режиссера).

Детективная драма с Мишель Пфайффер и Вупи Голдберг . Приехав вместе с тремя детьми в Чикаго на встречу выпускников, Бет на мгновение упускает из виду своего трехлетнего сына Бена, и случается непоправимое: мальчик бесследно исчезает. Убитые горем супруги пытаются справиться с потерей. Спустя почти десять лет на пороге их дома появляется соседский подросток, в котором Бет узнает своего пропавшего сына.

Фильм снят по дебютному роману Жаклин Митчард, который в 1996 году возглавил списки бестселлеров и положил начало литературной карьере писательницы. С тех пор она написала более десятка романов и была номинирована на премию «Оранж», престижную награду для женщин-писателей.

Список фильмов про материнство был бы неполным без ностальгической драмы Андрея Тарковского , в котором причудливо соединились воспоминания о детстве режиссера, трагедия Великой Отечественной войны и пронзительные стихи его отца. «Зеркало» — хитросплетенное полотно, в котором нашли отражение переживания Тарковского из-за развода родителей, любовь к матери и воспоминания об отце, болезненные отношения с женой и мистические сновидения.

Грань между художественным вымыслом и реальностью в фильме максимально тонка. Мать режиссера Мария Вишнякова появилась в нескольких эпизодах фильма, исполнив роль самой себя в пожилом возрасте. А многие фрагменты «Зеркала» узнаются при чтении автобиографической книги сестры режиссера Марины Тарковской «Тарковские. Осколки зеркала».