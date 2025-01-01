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Возвращение Резидента

Vozvrashchenie rezidenta 18+
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О фильме

Резидент Тульев возвращается из СССР и продолжает свою деятельность, но уже как советский разведчик. Несмотря на тщательную проверку со стороны западных спецслужб, Тульеву удается выйти на военного преступника Гофмана. Вскоре охота начинается уже за самим Тульевым. Чтобы не выдать себя, Тульев вынужден помогать Карлу Брокману — шпиону, которого готовят для заброски в Советский Союз, и который несколько лет назад убил его отца. 

  • Третий фильм из тетралогии о резиденте Тульеве и первый, снятый в цвете.
  • Фильм был снят через 14 лет после выхода первой части.
  • Съемки большинства натурных сцен, в том числе, когда действие происходит в Париже, проходили в Румынии. Сцены в Швейцарии снимались в австрийских Альпах. Сцены африканского лагеря снимали в Крыму, на полигоне в с.Перевальное.
  • Георгий Тусузов сыграл в фильме радиолюбителя. Он появляется во всех четырех картинах тетралогии – и каждый раз в новом образе
  • В фильме есть фактологическая ошибка: в первом фильме “Ошибка резидента” Бекас цитирует по памяти газетное объявление о кончине графа Тульева, где указывается дата — суббота, 19 июня. В “Возвращении резидента” сообщается, что отец Тульева был убит в 1969 году. Но в этом году дата 19 июня выпадала не на субботу, а на четверг.

Продолжение рассказа об операции советской контрразведки, начатого в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Благодаря действиям Михаила Тульева удается предотвратить диверсионную акцию западных спецслужб и арестовать нацистского преступника.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 17 декабря 1982
Дата выхода
17 декабря 1982 Россия 12+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Vozvrashchenie rezidenta, Возвращение резидента
Режиссер
Вениамин Дорман
В ролях
Георгий Жженов
Георгий Жженов
Петр Вельяминов
Петр Вельяминов
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Борис Химичев
Ирен Азер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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Возвращение Резидента

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