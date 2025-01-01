Резидент Тульев возвращается из СССР и продолжает свою деятельность, но уже как советский разведчик. Несмотря на тщательную проверку со стороны западных спецслужб, Тульеву удается выйти на военного преступника Гофмана. Вскоре охота начинается уже за самим Тульевым. Чтобы не выдать себя, Тульев вынужден помогать Карлу Брокману — шпиону, которого готовят для заброски в Советский Союз, и который несколько лет назад убил его отца.
Продолжение рассказа об операции советской контрразведки, начатого в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Благодаря действиям Михаила Тульева удается предотвратить диверсионную акцию западных спецслужб и арестовать нацистского преступника.
|17 декабря 1982
|Россия
|12+