По пьесе Кэмпбелла Диксона, по мотивам рассказов "Тритон" и "Безволосый мексиканец" из книги "Эшенден" Уильяма Сомерсета Моэма.
10 мая 1916 года. Идет первая мировая война. Английская разведка посылает в Швейцарию трех агентов: мужчину (Гилгуд), женщину (Кэрролл) под видом его жены и мексиканца в качестве профессионального убийцы. Все они встречаются в отеле, где к их компании присоединяется приятный молодой человек, ухаживающий за мнимой женой агента. Им поручено убить немецкого шпиона, отправляющегося через два дня в Константинополь с важным донесением.
|31 мая 1936
|Великобритания
|14 сентября 1936
|Дания
|15 июня 1936
|США
|4 октября 1936
|Финляндия
|6 марта 1937
|Швеция
|15
|10 марта 1938
|Япония
