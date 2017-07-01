Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Секретный агент
Постер фильма Секретный агент
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Секретный агент

Секретный агент

Secret Agent 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

По пьесе Кэмпбелла Диксона, по мотивам рассказов "Тритон" и "Безволосый мексиканец" из книги "Эшенден" Уильяма Сомерсета Моэма.

10 мая 1916 года. Идет первая мировая война. Английская разведка посылает в Швейцарию трех агентов: мужчину (Гилгуд), женщину (Кэрролл) под видом его жены и мексиканца в качестве профессионального убийцы. Все они встречаются в отеле, где к их компании присоединяется приятный молодой человек, ухаживающий за мнимой женой агента. Им поручено убить немецкого шпиона, отправляющегося через два дня в Константинополь с важным донесением.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1936
Премьера онлайн 1 июля 2017
Премьера в мире 31 мая 1936
Дата выхода
31 мая 1936 Великобритания
14 сентября 1936 Дания
15 июня 1936 США
4 октября 1936 Финляндия
6 марта 1937 Швеция 15
10 марта 1938 Япония G
Сборы в мире $605
Производство Gaumont British Picture Corporation
Другие названия
Secret Agent, Agente secreto, Agent secret, Agentul secret, Amore e mistero, Bałkany, Cei 4 spioni, De geheim agent, El agente secreto, Geheimagent, Hemlig agent, Hemmelig Agent, Hemmelige agenter, L'agente segreto, Laugh Track: Secret Agent, Os 4 Espiões, Quatre de l'espionnage, Salainen asiamies, Slaptasis agentas, Spioner i hälarna, Styria vyzvedaci, Tajni agent, Tajny agent, The Secret agent, Titkos ügynök, Μυστικός πράκτορας, Οι τέσσαρες της κατασκοπείας, Секретний агент, Секретный агент, Таен агент, 間諜最後の日
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Секретный агент
Номер семнадцать 6.1
Номер семнадцать (1932)
Саботаж 7.0
Саботаж (1936)
Шантаж 6.9
Шантаж (1929)
Молодой и невинный 6.9
Молодой и невинный (1937)
Дело Парадайна 6.6
Дело Парадайна (1947)
Таверна Ямайка 6.4
Таверна Ямайка (1939)
Жилец 7.3
Жилец (1927)
Человек, который слишком много знал 7.1
Человек, который слишком много знал (1934)
Под знаком Козерога 6.2
Под знаком Козерога (1949)
Венские вальсы 5.8
Венские вальсы (1934)
39 ступеней 7.4
39 ступеней (1935)
Мистер и миссис Смит 6.7
Мистер и миссис Смит (1941)
Фильм находится в подборках
Лучшие шпионские фильмы Лучшие шпионские фильмы
Фильмы про агентов Фильмы про агентов
Фильмы про секретных агентов и спец службу Фильмы про секретных агентов и спец службу

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
7 ноября в киноцентре «Родина» стартует цикл кинопоказов «Гений ужаса и триллера – Альфред Хичкок»
7 ноября в киноцентре «Родина» стартует цикл кинопоказов «Гений ужаса и триллера – Альфред Хичкок» Альфред Хичкок (1899–1980) – выдающийся британский и голливудский режиссер и сценарист, мастер триллера, чье имя стало нарицательным. Его культовые ленты шесть раз номинировались на «Оскар»:
Написать
5 ноября 2015 00:00
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше