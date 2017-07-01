10 мая 1916 года. Идет первая мировая война. Английская разведка посылает в Швейцарию трех агентов: мужчину (Гилгуд), женщину (Кэрролл) под видом его жены и мексиканца в качестве профессионального убийцы. Все они встречаются в отеле, где к их компании присоединяется приятный молодой человек, ухаживающий за мнимой женой агента. Им поручено убить немецкого шпиона, отправляющегося через два дня в Константинополь с важным донесением.