Брешь, 2020

В будущем человечеству удалось покорить Солнечную систему. Группу из трёх тысяч колонистов ждёт историческое переселение на Новую Землю. Но на пути к цели экипаж сталкивается с инопланетной сущностью, представляющей смертельную угрозу. Вся надежда на механика Клэя Янга (Брюс Уиллис).

Ной (Коуди Кирсли) — пилот-новичок, с детства мечтавший о карьере астронавта. Завершив обучение в академии с отличием, парень становится частью исследовательской космической миссии. Отныне межгалактическими перелетами никого не удивить. Следующий шаг — колонизация далёкой планеты. Команду ждёт перелёт длинной в шесть месяцев. На плечи профессионалов ложится ответственность за пассажиров, ожидающих прибытия в состоянии анабиоза. Продумав маршрут до мельчайших подробностей, астронавты отправились в путь. План выходит из-под контроля, когда на борт космического корабля проникает пришелец.

Монстр практически неуязвим и не знает пощады. В качестве маскировки незваный гость использует тела жертв, свободно перемещаясь по всему периметру судна. Выслеживая обитателей корабля одного за другим, инопланетная тварь проливает литры человеческой крови. Первым неладное замечает Ной. Объединившись со старшим механиком Клэем, пилот вступает в борьбу за будущее всего человечества. Сумеют ли напарники победить в схватке с пришельцем из открытого космоса?

Автор нашумевшего постапокалиптического триллера «Пандемия» Джон Суитц представляет на суд зрителей новый фантастический хоррор в лучших традициях «Чужого» и «Пандорума».