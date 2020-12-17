Брешь, 2020

В будущем человечеству удалось покорить Солнечную систему. Группу из трёх тысяч колонистов ждёт историческое переселение на Новую Землю. Но на пути к цели экипаж сталкивается с инопланетной сущностью, представляющей смертельную угрозу. Вся надежда на механика Клэя Янга (Брюс Уиллис).
Ной (Коуди Кирсли) — пилот-новичок, с детства мечтавший о карьере астронавта. Завершив обучение в академии с отличием, парень становится частью исследовательской космической миссии. Отныне межгалактическими перелетами никого не удивить. Следующий шаг — колонизация далёкой планеты. Команду ждёт перелёт длинной в шесть месяцев. На плечи профессионалов ложится ответственность за пассажиров, ожидающих прибытия в состоянии анабиоза. Продумав маршрут до мельчайших подробностей, астронавты отправились в путь. План выходит из-под контроля, когда на борт космического корабля проникает пришелец.
Монстр практически неуязвим и не знает пощады. В качестве маскировки незваный гость использует тела жертв, свободно перемещаясь по всему периметру судна. Выслеживая обитателей корабля одного за другим, инопланетная тварь проливает литры человеческой крови. Первым неладное замечает Ной. Объединившись со старшим механиком Клэем, пилот вступает в борьбу за будущее всего человечества. Сумеют ли напарники победить в схватке с пришельцем из открытого космоса?
Автор нашумевшего постапокалиптического триллера «Пандемия» Джон Суитц представляет на суд зрителей новый фантастический хоррор в лучших традициях «Чужого» и «Пандорума».
— Съёмки фильма проходили в городе Фицджеральде, штат Джорджия.
— Первоначальное название картины — Anti-Life.
— Кори Лардж не только написал сценарий, но и выступил в качестве продюсера.
— По словам авторов, Брюс Уиллис был единоличным кандидатом на роль механика Клэя. Благодаря таким хитам, как «Армагеддон», «12 обезьян» и «Пятый элемент», актёр стал звездой научной фантастически ещё в 1990-е годы. Но последним по-настоящему крупным релизом в рамках жанра для Уиллиса стал фильм «Петля времени» 2012 года.
— Ной — первая главная роль Коуди Кирсли на большом экране. Прежде молодой актёр появлялся в сериалах «Ривердэйл» и «Я — зомби», а также в небольшом эпизоде «Могучих рейнджеров».
— Рэйчел Николс, сыгравшая Чамберс, уже работала с Джоном Суитцом над фильмом «Пандемия».
— Выбор Николс на главную женскую роль не случаен: прежде актриса снималась в таких научно-фантастических хитах, как «Звёздный путь», «Бросок кобры» и «Континуум».
— Томас Джейн, исполнивший роль безымянного адмирала, известен по сериалу «Пространство». В обоих случаях сюжет посвящен колонизации землянами Солнечной системы.
— В 2020 году стартовали съёмки нового совместного проекта Эдварда Дрэйка и Брюса Уиллиса Cosmic Sin. В фильме также участвуют Фрэнк Грилло («Судная ночь 2», «Королевство», «Скайлайн 2») и Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский», «Добро пожаловать в Зомбилэнд: Контрольный выстрел»). Действия вновь развернутся в отдаленном будущем. Уиллис играет Джеймса Форда, одного из членов группы солдат-изгоев, которым поручено спасти Землю от вторжения инопланетных сил.
Младший механик межзвездного корабля, направляющегося на Новую Землю, должен перехитрить космического монстра, намеренного превратить звездолет в оружие.