Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брешь Брешь
Киноафиша Фильмы Брешь
Breach

Брешь, 2020

2020 / Канада / США
3.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3
Написать отзыв
Фантастический боевик с Брюсом Уиллисом о спасении мира
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В будущем человечеству удалось покорить Солнечную систему. Группу из трёх тысяч колонистов ждёт историческое переселение на Новую Землю. Но на пути к цели экипаж сталкивается с инопланетной сущностью, представляющей смертельную угрозу. Вся надежда на механика Клэя Янга (Брюс Уиллис).

Ной (Коуди Кирсли) — пилот-новичок, с детства мечтавший о карьере астронавта. Завершив обучение в академии с отличием, парень становится частью исследовательской космической миссии. Отныне межгалактическими перелетами никого не удивить. Следующий шаг — колонизация далёкой планеты. Команду ждёт перелёт длинной в шесть месяцев. На плечи профессионалов ложится ответственность за пассажиров, ожидающих прибытия в состоянии анабиоза. Продумав маршрут до мельчайших подробностей, астронавты отправились в путь. План выходит из-под контроля, когда на борт космического корабля проникает пришелец.

Монстр практически неуязвим и не знает пощады. В качестве маскировки незваный гость использует тела жертв, свободно перемещаясь по всему периметру судна. Выслеживая обитателей корабля одного за другим, инопланетная тварь проливает литры человеческой крови. Первым неладное замечает Ной. Объединившись со старшим механиком Клэем, пилот вступает в борьбу за будущее всего человечества. Сумеют ли напарники победить в схватке с пришельцем из открытого космоса?

Автор нашумевшего постапокалиптического триллера «Пандемия» Джон Суитц представляет на суд зрителей новый фантастический хоррор в лучших традициях «Чужого» и «Пандорума».

 

— Съёмки фильма проходили в городе Фицджеральде, штат Джорджия.

— Первоначальное название картины — Anti-Life.

— Кори Лардж не только написал сценарий, но и выступил в качестве продюсера.

— По словам авторов, Брюс Уиллис был единоличным кандидатом на роль механика Клэя. Благодаря таким хитам, как «Армагеддон», «12 обезьян» и «Пятый элемент», актёр стал звездой научной фантастически ещё в 1990-е годы. Но последним по-настоящему крупным релизом в рамках жанра для Уиллиса стал фильм «Петля времени» 2012 года.

— Ной — первая главная роль Коуди Кирсли на большом экране. Прежде молодой актёр появлялся в сериалах «Ривердэйл» и «Я — зомби», а также в небольшом эпизоде «Могучих рейнджеров».

— Рэйчел Николс, сыгравшая Чамберс, уже работала с Джоном Суитцом над фильмом «Пандемия».

— Выбор Николс на главную женскую роль не случаен: прежде актриса снималась в таких научно-фантастических хитах, как «Звёздный путь», «Бросок кобры» и «Континуум».

— Томас Джейн, исполнивший роль безымянного адмирала, известен по сериалу «Пространство». В обоих случаях сюжет посвящен колонизации землянами Солнечной системы.

В 2020 году стартовали съёмки нового совместного проекта Эдварда Дрэйка и Брюса Уиллиса Cosmic Sin. В фильме также участвуют Фрэнк Грилло («Судная ночь 2», «Королевство», «Скайлайн 2») и Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский», «Добро пожаловать в Зомбилэнд: Контрольный выстрел»). Действия вновь развернутся в отдаленном будущем. Уиллис играет Джеймса Форда, одного из членов группы солдат-изгоев, которым поручено спасти Землю от вторжения инопланетных сил.

Младший механик межзвездного корабля, направляющегося на Новую Землю, должен перехитрить космического монстра, намеренного превратить звездолет в оружие.

3.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 декабря 2020
Премьера онлайн 12 февраля 2021
Премьера в мире 17 декабря 2020
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джон Суитц
Джон Суитц
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Рэйчел Николс
Рэйчел Николс
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Кори Лардж
Кори Лардж
Каллэн Мулвей
Каллэн Мулвей
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Постер фильма Брешь 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
2242 год. Сорок один шаттл отправляется на новую землю. В каждом по тысяче человек. В светлое будущее взяли далеко не всех – на брошенной, загибающейся планете осталось достаточно страждущих, не получивших «золотой билет». Утопического общества, впрочем, не случится: все надежды развеются уже на первый день путешествия. На борту как законопослушные пассажиры, так и всякий агрессивный сброд, который готов взяться за оружие – нашелся бы повод. Ждать долго не приходится.…
Читать
androys 20 декабря 2020, 22:17
фильм хуже не придумаешь как и назвать, полное бездарно дерьмо, 2242 год а технологии 70 прошлого века , пародия на будушее
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Брешь
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Брюс Уиллис, Люк Уилсон и Девон Сава исполнят главные роли в новом экшен-триллере Фильм будет представлен на Европейском кинорынке, после чего в США стартуют съемки.
Написать
5 марта 2021 12:54
Брюс Уиллис исполнит главную роль в боевике «Американская осада» Режиссером нового фильма стал Эдвард Джон Дрейк.
Написать
20 ноября 2020 15:25
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши