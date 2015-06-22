Орбита Апокалипсиса, 2015

Фантастический боевик про катастрофу галактического масштаба. Земля охвачена ужасом и паникой – удастся ли спастись? Одна из планет нашей галактики сбилась с оси и теперь на бешеной скорости несется через всю солнечную систему. Но это лишь полбеды: на Землю эта планета действует как гигантский магнит, уводя ее за собой. Последствия это имеет самые негативные: на города падают метеоры, которые уничтожают мегаполисы, не оставляя им шансов. Кроме того, по всей планете гуляют огненные и ледяные штормы, от которых никуда не скрыться. Одно стихийное бедствие сменяет другое, Земля превращается в одну большую катастрофу. Главный герой, Стив Леннон, его жена и дочь случайно узнают о секретной ядерной операции, которую проводит правительство США. От этой миссии зависит жизнь целого мира: она либо спасет Землю, либо убьет ее…