За призрачной дверью, 2020

Между написанием сценария режиссером А.Б. Кунцем и сценаристом Кэмероном Бёрнсом и его поступлением в производство прошло довольно много времени, так как авторы были недовольны результатом своей работы и отложили проект на неопределенный срок.

Брат режиссера А.Б. Кунца в прошлом был наркоманом, а отец, на которого он всегда равнялся, по словам Кунца, «оказался не тем, кем он его считал». Поэтому главными героями своего фильма он сделал братьев, которые учатся прощать тех, кого прощать не хочется.

Одну из ролей в фильме должен был исполнить Клифтон Коллинз мл., но он выбыл из проекта в последний момент.

Во время написания сценария режиссер А.Б. Кунц руководствовался работами американского проповедника и религиозного моралиста Коттона Мэзера, написавшего трактат о признаках, свидетельствующих о принадлежности женщины к ведьмам.

Грим каждой из актрис, исполнивших роли ведьм, в среднем занимал четыре часа.

Режиссер А.Б. Кунц неоднократно работал с актером Ноа Сеганом. Среди их совместных проектов — «Камера обскура», «Жуткий наборчик» и «Глаза звезды».

Режиссер А.Б. Кунц предложил Universal Studios свой сценарий после того, как на волне успеха «Ведьмы» Роберта Эггерса к нему обратились с предложением снять хоррор на ту же тему. Однако сочетание ведьм и ковбоев не понравилось руководству студии, и она отказалась от работы с режиссером.

Съемки фильма проходили в небольшом городе Гатри в Оклахоме, и в процессе работы над ним команда столкнулась с наводнениями и торнадо.

При создании образов ведьм режиссер А.Б. Кунц руководствовался книгой Роальда Даля «Ведьмы».

Роль Марии была написана А.Б. Кунцем специально для Мелоры Уолтерс.