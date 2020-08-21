За призрачной дверью, 2020

Ведьмы и ковбои вступают друг с другом в схватку в хоррор-вестерне А.Б. Кунца, вдохновленном процессами над салемскими ведьмами.
Режиссер А.Б. Кунц взялся за довольно непопулярный жанр, совмещающий в себе характерную в основном для кино США ковбойскую тематику с элементом сверхъестественного. Несмотря на относительный успех таких фильмов, как «Костяной томагавк» или «Обитель страха», хоррор-вестерны осмеливаются снимать немногие. Ноа Сеган, наиболее известный по эпизодической роли в «Достать ножи», неоднократно работал с Кунцем и в актерском составе «За призрачной дверью» оказался самым известным именем. Однако подбор малоизвестного каста часто оказывается общим местом для фильмов ужасов.
Жизнь братьев Джейка (Девин Друид) и Дункана (Захари Найтон) почти с самого начала была связана с жестокостью и насилием: будучи детьми, они стали свидетелями убийства своих родителей. Однако впоследствии каждый из них выбирает свой путь. Дункан становится лидером бандитов и промышляет грабежом, а Джейк работает в местном салоне в надежде выкупить семейную ферму. Планируя ограбление поезда, Дункану удается убедить Джейка присоединиться к нему и его банде, но все идет не так, как они ожидали, когда в сундуке, за которым они охотились, вместо денег оказывается заперта девушка. Когда план срывается, братья и шайка Дункана вынуждены провести ночь в городе, управляемом ковеном ведьм.
Между написанием сценария режиссером А.Б. Кунцем и сценаристом Кэмероном Бёрнсом и его поступлением в производство прошло довольно много времени, так как авторы были недовольны результатом своей работы и отложили проект на неопределенный срок.
Брат режиссера А.Б. Кунца в прошлом был наркоманом, а отец, на которого он всегда равнялся, по словам Кунца, «оказался не тем, кем он его считал». Поэтому главными героями своего фильма он сделал братьев, которые учатся прощать тех, кого прощать не хочется.
Одну из ролей в фильме должен был исполнить Клифтон Коллинз мл., но он выбыл из проекта в последний момент.
Во время написания сценария режиссер А.Б. Кунц руководствовался работами американского проповедника и религиозного моралиста Коттона Мэзера, написавшего трактат о признаках, свидетельствующих о принадлежности женщины к ведьмам.
Грим каждой из актрис, исполнивших роли ведьм, в среднем занимал четыре часа.
Режиссер А.Б. Кунц неоднократно работал с актером Ноа Сеганом. Среди их совместных проектов — «Камера обскура», «Жуткий наборчик» и «Глаза звезды».
Режиссер А.Б. Кунц предложил Universal Studios свой сценарий после того, как на волне успеха «Ведьмы» Роберта Эггерса к нему обратились с предложением снять хоррор на ту же тему. Однако сочетание ведьм и ковбоев не понравилось руководству студии, и она отказалась от работы с режиссером.
Съемки фильма проходили в небольшом городе Гатри в Оклахоме, и в процессе работы над ним команда столкнулась с наводнениями и торнадо.
При создании образов ведьм режиссер А.Б. Кунц руководствовался книгой Роальда Даля «Ведьмы».
Роль Марии была написана А.Б. Кунцем специально для Мелоры Уолтерс.
После ограбления поезда компания шальных ковбоев находит укрытие в небольшом городе-призраке, не подозревая, что это место находится во власти темных сил. Смогут ли парни противостоять злостным ведьмам и ужасающим волкам-оборотням?