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Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре

19 мая 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре

На этой неделе стриминги предлагают спасти принцессу Пич, поставить гениальный перформанс, отправиться в Китай и стать волонтером. 

Братья Супер Марио в кино

16 мая, в Сети

Кому смотреть: тем, кто помнит игру Nintendo и любит яркие мультфильмы.

На зарубежных стримингах по запросу доступен анимационный фильм про культовых итальянских усатых водопроводчиков. Марио и его застенчивый братец Луиджи обнаруживают под Нью-Йорком целый город. Луиджи попадает в плен к злодею Боузеру, который влюблен в принцессу Пич и готовится захватить ее земли. Пич с Марио объединяются, чтобы дать отпор монстру и защитить граждан Грибного королевства. То, что не удалось в экранизации 90-х с Деннисом Хоппером в роли злодея, а спустя тридцать лет получилось в цифровой анимации. Студия Illumination, ответственная за «Зверопой», «Гадкого я» и «Тайную жизнь домашних животных», по сообщениям зарубежной прессы, смогла передать дух оригинальной игры. Королевство мультипликаторы населили обаятельными существами, которые отдаленно напоминают главный их хит — миньонов, принцессе Пич выписали girl power, а Марио отправили гонять по яркой радуге. Марио и Пич в оригинале, кстати, озвучивают Крис Пратт и Аня Тейлор-Джой.

Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
Батья Супер Марио в кино

Балет

18 мая, Wink

Кому смотреть: тем, кому интересна тема взаимоотношений искусства и власти.

Новый проект Евгения Сангаджиева (Happy End), ученика Кирилла Серебренникова, рассказывает о знаменитой балерине Руте Майерс, которая возвращается в Россию из многолетней эмиграции, чтобы поставить танцевальное представление. Ей приходится заново выстраивать отношения с художественным руководителем театра, взаимодействовать с российской элитой и включаться в местные интриги, чтобы сохранить карьеру и репутацию. Главную роль исполняет Алла Сигалова (она заменила Ингеборгу Дапкунайте еще на стадии продакшена). С ней в кадре работали танцовщики лучших российских театров — Большого, Мариинского, Театра балета Бориса Эйфмана и других. Одну из ролей сыграл Федор Бондарчук, который также выступил продюсером шоу.

Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
Балет

Астерикс и Обеликс: Поднебесная

19 мая, Okko, Netflix

Кому смотреть: фанатам франшизы.

Пятая часть приключений двух галлов рассказывает об их путешествии в Китай. Им предстоит помочь китайской принцессе вернуть престол. Но не они одни направляются в Поднебесную. Цезарь задумал покорить страну и ведет туда свою многочисленную армию. Во франшизе уже не раз менялся исполнитель роли Астерикса, теперь пришла очередь и Жерара Депардье. Он неизменно играл пузатого галла-добряка Обеликса с 1999 года, а в новом фильме его сменил Жиль ЛеллушМаленькие секреты»). Также в картине в роли Цезаря снялся Венсан Кассель, а Марийон Котийяр блеснула в небольшой роли Клеопатры. Режиссером выступил Гийом Кане (он же сыграл Астерикса). Критики и зрители посчитали фильм не слишком удачным, решив, что на качестве истории сказалось отсутствие комиксовой основы, которая всегда была у предыдущих частей франшизы. Однако для тех, кого способен порадовать сам вид знакомых героев, фильм все еще можно рекомендовать.

Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
Астерикс и Обеликс: Поднебесная

МРТ

16 мая, в Сети

Кому смотреть: тем, кто интересуется авторами румынской «новой волны» и любит драмы, размеренно идущие к интенсивному взрыву.

Яркий представитель румынской «новой волны» Кристиан Мунджиу («4 месяца, 3 недели, 2 дня») снял новый фильм. Если его предыдущие работы строились вокруг какого-то одного героя, то в новой речь идет о нескольких жителях одной небольшой деревни, через истории которых складывается картина общества в целом. Параллельно, например, развиваются линия с мальчиком, который потерял способность говорить, увидев что-то страшное по дороге в школу, и линия Маттиаса, его отца, который изменяет жене с управляющей комбинатом Чиллой. Одним из ключевых событий картины становится приезд мигрантов. Устройство на хлебокомбинат чужаков вызывает возмущение местных жителей. Критики увидели в фильме диагноз румынскому обществу, согласно которому боязнь чужого укоренена в устройстве людей. Фильм высвечивает ту злокачественную нетерпимость, что разбудила в людях жестокость и разрушила мнимое спокойствие их замкнутого мирка. Фильм был показан в Каннах в прошлом году.

Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
МРТ

Мучения на островах

16 мая, в Сети

Кому смотреть: тем, кто ценит в фильмах тревожную атмосферу, считываемую в визуальных решениях.

Еще один участник конкурса прошлогоднего Каннского кинофестиваля — фильм Альберта Серры «Мучения на островах». Испанский режиссер принадлежит к направлению медленного кино. Его картины традиционно называют невыносимыми, но, например, ставят на первое место в списках года. Так случилось и с «Мучениями на островах», которые авторитетный журнал Cahiers du Cinema назвал лучшим фильмом 2022 года. Его сюжет не теряет актуальности и в 2023-м. По республике в тропиках Французской Полинезии прокатывается слух, будто военные вот-вот начнут испытания ядерного оружия. Местный верховный комиссар Де Роллер (Бенуа Мажимель в лучшей своей роли за последние годы) пытается всячески договориться с военными, но ситуация не проясняется. Угроза так и остается висеть в горячем воздухе.

Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
Мучения на островах

Детектив под кайфом

17 мая, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кому нравятся отвязные героини, которые каждый раз чудом выкручиваются из странных ситуаций.

В центре сюжета Пегги, у которой проблемы с наркотиками и которая думает начать жизнь с чистого листа после смерти матери. Оставшись одна в маленьком пустынном городке Юкка-Вэллей, штат Калифорния, она неожиданно решает стать частным детективом. Главная звезда в этом криминальном драмеди — Патрисия Аркетт, обладательница «Оскара» за роль второго плана в фильме «Отрочество». Режиссером проекта выступил Джей Роуч, лауреат «Эмми», в неровной фильмографии которого можно найти и популярные комедии нулевых («Знакомство с родителями»), и драмы с голливудскими звездами, упирающие на повестку («Скандал»). Исполнительным продюсером сериала стал Бен Стиллер. Он уже работал с Аркетт в сериале «Разделение». Кроме нее, в шоу появятся Мэтт Диллон, Руперт Френд и Кристин Тейлор. Все восемь эпизодов шоу написала женская команда из Нэнси Фичман, Дженнифер Хоуп и Кэти Форд.

Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
Название

Плейлист волонтера

18 мая, Okko

Кому смотреть: тем, кто любит драмы про поиск себя и хотел бы больше узнать про «Лиза Алерт».

Иван Янковский играет молодого парня Штапича, в свои 25 переживающего личностный кризис. Герой попадает в неприятную историю, из которой его выручают волонтеры «Лизы Алерт». Побыв немного с теми, кто немного лучше понимает, чем они занимаются в этой жизни, Штапич решает тоже попробовать помогать людям. Однако успехи в новом деле не лишают его сомнений в собственном предназначении. Сюжет напоминает недавний фильм Петра Тодоровского — младшего «Здоровый человек», где с головой в волонтерство уходил герой, у которого жизнь, напротив, удалась по общепринятым меркам. Сценарий «Плейлиста волонтера» основан на одноименной книге Артема Ляшенко. В ней автор описал собственный опыт участия в волонтерских поисково-спасательных операциях. Режиссером выступил Максим СвешниковКонтейнер»). Премьера сериала прошла на фестивале стриминговых проектов Original+, где Иван Янковский был отмечен наградой за лучшую актерскую работу, а сам проект получил специальный приз жюри СМИ. Председатель жюри Егор Москвитин так прокомментировал это решение: «Нам показалось, что героем времени должен быть тот, кому уже не смешно. И кто хочет действовать и сопереживать».

Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
Плейлист волонтера

Ксения Щербакова
Ксения Щербакова
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