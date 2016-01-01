Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мотылек Мотылек
Киноафиша Фильмы Мотылек

Мотылек, 2018

2018 / Россия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
Бывшая проститутка и маленькая девочка встречаются однажды ночью на шоссе
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня картины «Мотылек» Лера однажды ночью встречает на шоссе одинокую девочку, которая говорит, что ее родители в Италии, а сама она идет к бабушке. С этого момента их непростые судьбы тесно переплетаются, и их захватывает целый ворох удивительных и неожиданных событий, которые изменят жизни обоих.

Режиссером ленты «Мотылек» выступил 80-летний Константин Худяков, на счету которого такие проекты, как «Успех», «Однажды в России», «Спасибо за любовь!» и многие другие. В роли Леры предстала Алена Бабенко, известная зрителю по ролям в фильмах «Экипаж» и «Моя жизнь». Также в фильме снялись Иван Охлобыстин и Эммануил Виторган.

- Слоган фильма «Мотылек» — «Хрупкость и причудливость жизни, которая может оборваться в любой момент».

- Сценаристом картины выступил Иван Охлобыстин.

- «Мотылек» — первый полнометражный проект Константина Худякова за последние 10 лет.

Главная героиня фильма Лера (Алена Бабенко) ночью на шоссе встречает таинственную девочку (Марта Тимофеева — трилогия «Гоголь»). Девочка говорит, что ее родители уехали в Италию, а она идет к своей бабушке. Две судьбы странным образом переплетаются, а события начинают развиваться стремительно и непредсказуемо… Погони, любовь и потрясающая операторская работа мастера Сергея Козлова – все это создает яркое и динамичное действо с запоминающимися актерскими работами звёзд российского экрана.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 июня 2017
Премьера в мире 1 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Константин Худяков
Константин Худяков
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Артур Ваха
Артур Ваха
Марта Кесслер
Марта Кесслер
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про искупление Фильмы про искупление
Постер фильма Мотылек 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мотылек смотреть онлайн

Мотылек
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши