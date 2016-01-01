Мотылек, 2018

Главная героиня картины «Мотылек» Лера однажды ночью встречает на шоссе одинокую девочку, которая говорит, что ее родители в Италии, а сама она идет к бабушке. С этого момента их непростые судьбы тесно переплетаются, и их захватывает целый ворох удивительных и неожиданных событий, которые изменят жизни обоих.
Режиссером ленты «Мотылек» выступил 80-летний Константин Худяков, на счету которого такие проекты, как «Успех», «Однажды в России», «Спасибо за любовь!» и многие другие. В роли Леры предстала Алена Бабенко, известная зрителю по ролям в фильмах «Экипаж» и «Моя жизнь». Также в фильме снялись Иван Охлобыстин и Эммануил Виторган.
- Слоган фильма «Мотылек» — «Хрупкость и причудливость жизни, которая может оборваться в любой момент».
- Сценаристом картины выступил Иван Охлобыстин.
- «Мотылек» — первый полнометражный проект Константина Худякова за последние 10 лет.
Главная героиня фильма Лера (Алена Бабенко) ночью на шоссе встречает таинственную девочку (Марта Тимофеева — трилогия «Гоголь»). Девочка говорит, что ее родители уехали в Италию, а она идет к своей бабушке. Две судьбы странным образом переплетаются, а события начинают развиваться стремительно и непредсказуемо… Погони, любовь и потрясающая операторская работа мастера Сергея Козлова – все это создает яркое и динамичное действо с запоминающимися актерскими работами звёзд российского экрана.