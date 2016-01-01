Мотылек, 2018

Главная героиня картины «Мотылек» Лера однажды ночью встречает на шоссе одинокую девочку, которая говорит, что ее родители в Италии, а сама она идет к бабушке. С этого момента их непростые судьбы тесно переплетаются, и их захватывает целый ворох удивительных и неожиданных событий, которые изменят жизни обоих.

Режиссером ленты «Мотылек» выступил 80-летний Константин Худяков, на счету которого такие проекты, как «Успех», «Однажды в России», «Спасибо за любовь!» и многие другие. В роли Леры предстала Алена Бабенко, известная зрителю по ролям в фильмах «Экипаж» и «Моя жизнь». Также в фильме снялись Иван Охлобыстин и Эммануил Виторган.