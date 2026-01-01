Опытный следователь обращается за помощью к тувинскому шаману, чтобы раскрыть жестокое убийство своего лучшего друга. Вместо обычного расследования шаман помогает ему разобраться в себе и в собственном прошлом. Психологическую драму с детективной интригой и неожиданным финалом «Бардо» снял режиссер Ролан Ооржак на основе одноименной повести Виталия Петрова.

В центре сюжета – история следователя, не знающего покоя после трагической потери. Неизвестный убийца отнял у него напарника и близкого друга Максима, которого он любил, как брата. Зайдя в тупик, следователь втайне от коллег и начальства просит помощи у проницательного тувинского шамана. Они встречаются на месте трагедии – среди заброшенных зданий, где Максим погиб при страшных и загадочных обстоятельствах. Следователь рассчитывал, что шаман поможет ему найти след убийцы, но вместо этого странный помощник расспрашивает его о прошлом, о дружбе с Максимом, о личных переживаниях… Впервые за долгое время герою приходится быть откровенным с собой, а это приводит к непредсказуемым открытиям.

Атмосферный фильм о расследовании одного убийства, которое оборачивается не тем, чем кажется, драму «Бардо» можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.