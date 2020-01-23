Амулет, 2020

В центре сюжета – Томас, бывший военный, потерявший жилье. Мужчина волей обстоятельств остается бездомным, но помощь приходит с неожиданной стороны: овдовевшая Магда предлагает ему пристанище. Благодарный Томас помогает ей по дому, ремонтирует обветшалое здание и быстро находит общий язык с женщиной. Она ухаживает за неизлечимо больной матерью. Та живет на верхнем этаже и никогда не появляется на людях. Главный герой начинает замечать, что в доме происходят странные вещи. Выполняя прихоти старушки, Магда похожа на человека, одержимого нечистой силой…