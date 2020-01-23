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Амулет Амулет
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Amulet

Амулет, 2020

2020 / Великобритания
4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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В центре сюжета – Томас, бывший военный, потерявший жилье. Мужчина волей обстоятельств остается бездомным, но помощь приходит с неожиданной стороны: овдовевшая Магда предлагает ему пристанище. Благодарный Томас помогает ей по дому, ремонтирует обветшалое здание и быстро находит общий язык с женщиной. Она ухаживает за неизлечимо больной матерью. Та живет на верхнем этаже и никогда не появляется на людях. Главный герой начинает замечать, что в доме происходят странные вещи. Выполняя прихоти старушки, Магда похожа на человека, одержимого нечистой силой…

  • Уилкинсон, продюсер киноленты, называет ее фильмом ужасов с феминистической направленностью. По его словам, режиссер явно хотела преподнести события в свете современной гендерной политики, установив ее во главе замысла.
  • Анонс фильма появился в начале 2018 года, а съемки начались осенью, но фильм вышел только через два года после этого.
  • «Амулет» – первая работа Ромолы Гарай в качестве режиссера. До этого она участвовала в съемках как актриса достаточно широкого диапазона.
  • Карла Юри, исполнившая главную роль, свободно владеет тремя языками, а в школьном возрасте занималась хоккеем.

Бывшему солдату, живущему без крова в Лондоне, предлагают остановиться в полуразрушенном доме, где живут молодая женщина и ее умирающая мать. Когда он начинает влюбляться в нее, у него появляются подозрения, что происходит что-то зловещее.

4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 24 июля 2020
Премьера онлайн 24 июля 2020
Премьера в мире 23 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ромола Гарай
Ромола Гарай
В ролях
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Алек Секаряну
Аггелики Папоулья
Все актеры и съемочная группа
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Амулет

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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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3 июля 2020 15:02
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