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Лорик Лорик
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Лорик, 2019

2019 / Армения / Россия / Швеция / Швейцария
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Лорик – это прозвище стареющего актера из Еревана. Его настоящее имя Лоуренс. Родители решили назвать мальчика в честь знаменитого актера Лоуренса Оливье, определив его дальнейший путь. Лорик настолько увлекся своими ролями, что практически не замечает, когда начинается настоящая жизнь. Кажется, будто он никогда не выходит из образа. Но, когда его театр закроют в разгар сезона, артисту придется понять, что же такое – быть самим собой.

  • Фильм совместного производства России, Армении, а также Швейцарии, Сербии, Швеции и Кипра.
  • Это первая полнометражная картина, снятая режиссером Алексеем Злобиным. Ранее он работал только в тандеме с другими авторами.
  • В ленте должна была сниматься Мария Саакян, но она решила покинуть проект.
  • Саундтрек под названием «Два мира Лорика – Одиночество и сказка» исполняет Оркестр оперного театра Цюриха.
  • Когда съемочная группа приступила к работе, в Армении начались волнения. Создатели забили тревогу и склонялись к тому, чтобы отложить съемки. В результате было принято коллективное решение продолжать работу.
  • Съемки велись в августе, когда температура на улице приближалась к 40 градусом Цельсия.
  • В переводе с армянского Лорик означает «птичка», «перепелка».

Главный герой фильма – актер-эгоцентрик Лорик не замечает окружающих, живет прячась за масками сыгранных им персонажей. Но вдруг он начинает превращаться в реальных персон из разных социальных слоев. Вживаясь в проблемы каждого, Лорик освобождается от иллюзорных представлений о жизни и перерождается в другого человека. Побывав безнадежно больной девочкой, он одержим идеей спасти ее, и вдруг, став коррумпированным олигархом – кандидатом в президенты использует новое положение, чтобы изыскать средства для ее лечения. Но этого недостаточно и тогда он принимает главное решение и жертвует самым дорогим…

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 13 июля 2018
Возраст 18+
Бюджет €500 000
Режиссер
Алексей Злобин
В ролях
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Ирэн Айвазян
Шаке Тухманян
Микаел Погосян
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лорик 2 постера
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Лорик
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
elenikum 5 марта 2020, 12:13
Местами забавное, местами грустное до слез, но в целом милое доброе кино о том, как важно заботиться друг о друге, как нужна каждому любовь и… Читать дальше…
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14 голосов
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