Лорик, 2019

Главный герой фильма – актер-эгоцентрик Лорик не замечает окружающих, живет прячась за масками сыгранных им персонажей. Но вдруг он начинает превращаться в реальных персон из разных социальных слоев. Вживаясь в проблемы каждого, Лорик освобождается от иллюзорных представлений о жизни и перерождается в другого человека. Побывав безнадежно больной девочкой, он одержим идеей спасти ее, и вдруг, став коррумпированным олигархом – кандидатом в президенты использует новое положение, чтобы изыскать средства для ее лечения. Но этого недостаточно и тогда он принимает главное решение и жертвует самым дорогим…