Лорик, 2019

Лорик – это прозвище стареющего актера из Еревана. Его настоящее имя Лоуренс. Родители решили назвать мальчика в честь знаменитого актера Лоуренса Оливье, определив его дальнейший путь. Лорик настолько увлекся своими ролями, что практически не замечает, когда начинается настоящая жизнь. Кажется, будто он никогда не выходит из образа. Но, когда его театр закроют в разгар сезона, артисту придется понять, что же такое – быть самим собой.
Главный герой фильма – актер-эгоцентрик Лорик не замечает окружающих, живет прячась за масками сыгранных им персонажей. Но вдруг он начинает превращаться в реальных персон из разных социальных слоев. Вживаясь в проблемы каждого, Лорик освобождается от иллюзорных представлений о жизни и перерождается в другого человека. Побывав безнадежно больной девочкой, он одержим идеей спасти ее, и вдруг, став коррумпированным олигархом – кандидатом в президенты использует новое положение, чтобы изыскать средства для ее лечения. Но этого недостаточно и тогда он принимает главное решение и жертвует самым дорогим…