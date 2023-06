Вне игры, 2020

Для актера Бена Аффлека и режиссера Гэвина О’Коннора это второй совместный проект. Первым стал триллер «Расплата» 2016 года, где Аффлек сыграл математического гения и аудитора Кристиана Вульфа.

Оригинальное название фильма «Вне игры» — The Has-Been. Во время съемок было решено сменить название на The Way Back, в дословном переводе с английского языка «Обратный путь».

В 2017 году стало известно, что режиссер Гэвин О’Коннор снимет сиквел «Отряда самоубийц». Позже Гэвин отказался от участия в этом проекте ради съемок драмы «Вне игры». В итоге кресло режиссера досталось Джеймсу Ганну («Стражи Галактики»).

Бен Аффлек играл Бэтмен в киновселеннной DC и даже появился в качестве камео в первой части «Отряда самоубийц». В титрах его не указали.

Второй картиной Гэвина О’Коннора после дебюта на большом экране стал фильм «Перекати-поле» 1999 года. Сценарий для ленты написала бывшая жена Гэвина — Анджела Шелтон. За работу над этим фильмом режиссер получил приз кинофестиваля «Сандэнс».

Бен Аффлек и актер Мэтт Дэймон подружились еще в детстве. Они учились в одной школе, в одном университете и вместе выбрали актерскую карьеру. Актеров долгое время не брали на серьезные роли, пока они совместно не написали сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг». Они также сами его срежиссировали и снялись в главных ролях. Выручка проката в 20 раз превзошла затраты на съемку, а сама лента заработала две премии «Оскара» и «Золотой глобус».

Актриса Янина Гаванкар играла в мюзиклах, она долгое время обучалась опере, вокалу. Она также пианистка и оркестровый перкуссионист.

Фильм «Вне игры» – первый совместный проект режиссера Гэвина О’Коннора и композитора Роба Симонсена («Век Адалин», «500 дней лета»).