Вне игры, 2020

Спортивная драма «Вне игры» стала первым совместным проектом режиссера Гэвина О’Коннора («Расплата») и сценариста Брэда Ингелсби («Ночной беглец»). Главная роль в фильме досталась актеру Бену Аффлеку. Он сыграет баскетболиста-неудачника, которому судьба подарила второй шанс реализовать свой спортивный потенциал.
В колледже Джек Каннингэм был звездой баскетбола. Ему пророчили успешную карьеру в спорте, но он слишком рано почувствовал вкус победы и пристрастился к алкоголю. Вскоре ему стало мало просто пьяных вечеринок, и он увлекся наркотиками. Из-за алкогольной зависимости и наркотиков Джеку пришлось бросить спортивную карьеру. Не в силах больше терпеть алкоголизм Джека, от него уходит жена. В одночасье герой лишается всего — денег, карьеры и семьи.
Джек все глубже погружается в депрессию. Он доходит до того, что не может принять даже душ без бутылки пива. Когда Джек достигает дна, откуда, казалось бы, уже нельзя выбраться, судьба протягивает ему руку помощи.
Каннингему предлагают стать тренером баскетбольной команды в колледже, где он когда-то учился. Герой соглашается в надежде, что эта работа поможет ему встать на ноги, заново обрести себя, вернуть жену и ее доверие к нему.
Для актера Бена Аффлека и режиссера Гэвина О’Коннора это второй совместный проект. Первым стал триллер «Расплата» 2016 года, где Аффлек сыграл математического гения и аудитора Кристиана Вульфа.
Оригинальное название фильма «Вне игры» — The Has-Been. Во время съемок было решено сменить название на The Way Back, в дословном переводе с английского языка «Обратный путь».
В 2017 году стало известно, что режиссер Гэвин О’Коннор снимет сиквел «Отряда самоубийц». Позже Гэвин отказался от участия в этом проекте ради съемок драмы «Вне игры». В итоге кресло режиссера досталось Джеймсу Ганну («Стражи Галактики»).
Бен Аффлек играл Бэтмен в киновселеннной DC и даже появился в качестве камео в первой части «Отряда самоубийц». В титрах его не указали.
Второй картиной Гэвина О’Коннора после дебюта на большом экране стал фильм «Перекати-поле» 1999 года. Сценарий для ленты написала бывшая жена Гэвина — Анджела Шелтон. За работу над этим фильмом режиссер получил приз кинофестиваля «Сандэнс».
Бен Аффлек и актер Мэтт Дэймон подружились еще в детстве. Они учились в одной школе, в одном университете и вместе выбрали актерскую карьеру. Актеров долгое время не брали на серьезные роли, пока они совместно не написали сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг». Они также сами его срежиссировали и снялись в главных ролях. Выручка проката в 20 раз превзошла затраты на съемку, а сама лента заработала две премии «Оскара» и «Золотой глобус».
Актриса Янина Гаванкар играла в мюзиклах, она долгое время обучалась опере, вокалу. Она также пианистка и оркестровый перкуссионист.
Фильм «Вне игры» – первый совместный проект режиссера Гэвина О’Коннора и композитора Роба Симонсена («Век Адалин», «500 дней лета»).
Джек Каннингэм в школе был восходящей баскетбольной звездой, но в какой-то момент покончил со спортом. Из-за пристрастия к таблеткам и алкоголю он в одночасье лишился всего — славы, денег и семьи. Вскоре жизнь даёт Джеку второй шанс — он берётся тренировать баскетбольную команду своей родной школы, которую все считают откровенными неудачниками.