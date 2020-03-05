Вне игры, 2020

Спортивная драма «Вне игры» стала первым совместным проектом режиссера Гэвина О’Коннора («Расплата») и сценариста Брэда Ингелсби («Ночной беглец»). Главная роль в фильме досталась актеру Бену Аффлеку. Он сыграет баскетболиста-неудачника, которому судьба подарила второй шанс реализовать свой спортивный потенциал.

В колледже Джек Каннингэм был звездой баскетбола. Ему пророчили успешную карьеру в спорте, но он слишком рано почувствовал вкус победы и пристрастился к алкоголю. Вскоре ему стало мало просто пьяных вечеринок, и он увлекся наркотиками. Из-за алкогольной зависимости и наркотиков Джеку пришлось бросить спортивную карьеру. Не в силах больше терпеть алкоголизм Джека, от него уходит жена. В одночасье герой лишается всего — денег, карьеры и семьи.

Джек все глубже погружается в депрессию. Он доходит до того, что не может принять даже душ без бутылки пива. Когда Джек достигает дна, откуда, казалось бы, уже нельзя выбраться, судьба протягивает ему руку помощи.

Каннингему предлагают стать тренером баскетбольной команды в колледже, где он когда-то учился. Герой соглашается в надежде, что эта работа поможет ему встать на ноги, заново обрести себя, вернуть жену и ее доверие к нему.