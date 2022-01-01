Независимо от того, родился человек с физическим увечьем или приобрел его из-за болезни или трагедии, смириться с этим сложно. Еще сложнее – поверить, что счастье возможно, если принять себя и понять, что люди с инвалидностью ничем не хуже остальных.

Пять лучших фильмов про инвалидов, которые обязательно стоит посмотреть

Физический недостаток, особенно приобретенный в зрелом возрасте, действует на человека удручающе, заставляя проходить все стадии принятия своего нового тела. Важно, чтобы рядом были те, кто помогут поверить в себя заново, покажут, что любовь всесильна и творит чудеса.

До встречи с тобой

Лу работает в обычном кафе и переживает личностный кризис, все глубже увязая в однообразном сером существовании. Но однажды ее жизнь переворачивается: девушку увольняют, а вскоре она волей обстоятельств знакомится с Уиллом. Пару лет назад его сбил мотоцикл, после чего парень потерял все: высокооплачиваемую работу, друзей, красавицу-девушку. Жизнь покатилась по наклонной, и Уилл со временем утратил к ней интерес. Его мать считает, что молодого человека спасет только встреча с родственной душой, которая спасет его.

Лу Кларк, появившись в жизни Уилла, невольно начинает меняться, а вместе с ней переживает перемены и он.

Море внутри

В юности Рамон, отчаянный и бесшабашный моряк, нырнул в море с высокого скалистого уступа. Неудачно приземлившись, мужчина тяжело травмировался и остался парализованным на всю жизнь. Следующие тридцать лет он упорно пытался добиться разрешения умереть, но ему так и не дали право на эвтаназию. Фильм рассказывает о двух последних годах Рамона и его отношениях. Кинолента основана на реальной биографии Рамона Сампедро.

Запах женщины

Фрэнк Слейд потерял зрение на войне, и с тех пор об отставном офицере заботятся родственники, что невероятно докучает ему. Накануне очередного Дня благодарения главный герой планирует поездку в Нью-Йорк, где рассчитывает как следует оторваться. Обеспокоенная родня нанимает Чарли, студента, чтобы он сопровождал Фрэнка. Оба персонажа не в восторге от знакомства, но у Фрэнка нет выбора, а Чарли очень нужны деньги.

Но в путешествии они, несмотря на огромную разницу в возрасте, узнают друг друга ближе, находят темы для разговора и ввязываются в череду грандиозных приключений, где есть место и адреналину, и задушевным беседам, и, конечно, женщинам.

Человек дождя

Чарли – эгоистичный и амбициозный парень, который однажды узнает, что отец, владелец миллионного состояния, почти ничего не оставил ему после смерти. Вдобавок выясняется, что у Чарли есть старший брат, которому и причитается основная часть наследства. Он находит новоприобретенного родственница в психиатрическом отделении клиники, в очередной раз возмутившись до глубины души: ведь аутисту ни к чему такие деньги. Твердо намереваясь восстановить справедливость, главный герой похищает брата, чтобы претворить в жизнь свой хитрый план.

А в душе я танцую

В дом для инвалидов попадает новый пациент, обладатель пирсинга в носу, залитых гелем волос и любви к похабным шуткам. Его главная цель – во что бы то ни стало выбраться отсюда на свободу. Единственный, кого не раздражают его выходки – 24-летний молодой человек с церебральным параличом. Он рад знакомству с новым соседом, ведь только он может понять его по интонациям и обрывкам звуков. Главные герои находят общий язык и, несмотря на негативное отношение персонала ко своему свободолюбию, добиваются разрешения на самостоятельную жизнь.