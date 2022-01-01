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Фильмы про инвалидов
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Фильмы про инвалидов

Все 39 Онлайн
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Таинственный сад
Таинственный сад
5.0
фэнтези, драма, семейный
2020, Великобритания / Франция
Взаперти
Взаперти
5.0
ужасы, триллер, детектив
2020, США
Игры судьбы
Игры судьбы
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6.0
драма
2020, США
Волшебник
Волшебник
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, комедия
2019, Россия
Мужчины со слабостями
Мужчины со слабостями
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, драма
2019, США
Бешенство
Бешенство
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер, ужасы
2019, Испания
Временные трудности
Временные трудности
7.0
драма
2018, Россия
Со дна вершины
Со дна вершины
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6.0
драма, спорт
2018, Россия
Попробуй подкати
Попробуй подкати
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2018, Франция
Нянька на Рождество
Нянька на Рождество
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6.0
комедия
2018, Австрия / Германия
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
7.0
комедия
2017, Россия
Не/смотря ни на что
Не/смотря ни на что
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7.0
комедия
2017, Германия
Дыши ради нас
Дыши ради нас
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7.0
драма
2017, Великобритания
1+1. Нарушая правила
1+1. Нарушая правила
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5.0
драма, комедия
2017, Аргентина
До встречи с тобой
До встречи с тобой
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8.0
мелодрама
2016, США
Хроник
Хроник
6.0
драма
2015, Мексика / Франция
90 минут на небесах
90 минут на небесах
4.0
драма
2015, США
Класс коррекции
Класс коррекции
4.0
драма
2014, Россия
В плену обмана
В плену обмана
0.0
мелодрама
2014, Россия
Третий акт
Третий акт
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8.0
драма, комедия
2012, США
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Независимо от того, родился человек с физическим увечьем или приобрел его из-за болезни или трагедии, смириться с этим сложно. Еще сложнее – поверить, что счастье возможно, если принять себя и понять, что люди с инвалидностью ничем не хуже остальных.

Пять лучших фильмов про инвалидов, которые обязательно стоит посмотреть

Физический недостаток, особенно приобретенный в зрелом возрасте, действует на человека удручающе, заставляя проходить все стадии принятия своего нового тела. Важно, чтобы рядом были те, кто помогут поверить в себя заново, покажут, что любовь всесильна и творит чудеса.

До встречи с тобой

Лу работает в обычном кафе и переживает личностный кризис, все глубже увязая в однообразном сером существовании. Но однажды ее жизнь переворачивается: девушку увольняют, а вскоре она волей обстоятельств знакомится с Уиллом. Пару лет назад его сбил мотоцикл, после чего парень потерял все: высокооплачиваемую работу, друзей, красавицу-девушку. Жизнь покатилась по наклонной, и Уилл со временем утратил к ней интерес. Его мать считает, что молодого человека спасет только встреча с родственной душой, которая спасет его.

Лу Кларк, появившись в жизни Уилла, невольно начинает меняться, а вместе с ней переживает перемены и он.

Море внутри

В юности Рамон, отчаянный и бесшабашный моряк, нырнул в море с высокого скалистого уступа. Неудачно приземлившись, мужчина тяжело травмировался и остался парализованным на всю жизнь. Следующие тридцать лет он упорно пытался добиться разрешения умереть, но ему так и не дали право на эвтаназию. Фильм рассказывает о двух последних годах Рамона и его отношениях. Кинолента основана на реальной биографии Рамона Сампедро.

Запах женщины

Фрэнк Слейд потерял зрение на войне, и с тех пор об отставном офицере заботятся родственники, что невероятно докучает ему. Накануне очередного Дня благодарения главный герой планирует поездку в Нью-Йорк, где рассчитывает как следует оторваться. Обеспокоенная родня нанимает Чарли, студента, чтобы он сопровождал Фрэнка. Оба персонажа не в восторге от знакомства, но у Фрэнка нет выбора, а Чарли очень нужны деньги.

Но в путешествии они, несмотря на огромную разницу в возрасте, узнают друг друга ближе, находят темы для разговора и ввязываются в череду грандиозных приключений, где есть место и адреналину, и задушевным беседам, и, конечно, женщинам.

Человек дождя

Чарли – эгоистичный и амбициозный парень, который однажды узнает, что отец, владелец миллионного состояния, почти ничего не оставил ему после смерти. Вдобавок выясняется, что у Чарли есть старший брат, которому и причитается основная часть наследства. Он находит новоприобретенного родственница в психиатрическом отделении клиники, в очередной раз возмутившись до глубины души: ведь аутисту ни к чему такие деньги. Твердо намереваясь восстановить справедливость, главный герой похищает брата, чтобы претворить в жизнь свой хитрый план.

А в душе я танцую

В дом для инвалидов попадает новый пациент, обладатель пирсинга в носу, залитых гелем волос и любви к похабным шуткам. Его главная цель – во что бы то ни стало выбраться отсюда на свободу. Единственный, кого не раздражают его выходки – 24-летний молодой человек с церебральным параличом. Он рад знакомству с новым соседом, ведь только он может понять его по интонациям и обрывкам звуков. Главные герои находят общий язык и, несмотря на негативное отношение персонала ко своему свободолюбию, добиваются разрешения на самостоятельную жизнь.

Они находят жилье и помощницу, намереваясь адаптироваться к обществу, и впереди их ждет множество трудностей и приключений.

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