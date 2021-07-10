Календарь дьявола, 2021

5 причин смотреть фильм «Календарь дьявола»

«Календарь дьявола» – один из ярчайших инди-хорроров 2021 года во Франции. Кинематограф этой страны давно славится кровавыми триллерами и ужасами. Когда-то весь мир содрогался от работ Паскаля Ложье, Александра Ажа, Гаспара Ноэ, Александра Бустильо, Жюльена Мори и других представителей «нового французского экстрима». И режиссер-постановщик Патрик Ридремонт имеет все шансы встать с ними в один ряд.

Необычный сюжет, основанный на рождественской традиции. Так что просмотр «Календаря дьявола» станет идеальным выбором на зимние каникулы. Кинокартина не только как следует пощекочет нервы, но и создаст праздничное настроение.

Потрясающие спецэффекты, которые порадуют всех поклонников жанра. Несмотря на скромные ресурсы, авторам удалось разбавить повествование леденящими душу смертями на любой вкус. Кровь льется рекой, а количество жертв растет с каждой минутой. Никто не покинет кинозал разочарованным!

Впечатляющая актерская игра Южени Деруан, вокруг которой строится вся история. Вместе с героиней в ее исполнении зрителям предстоит пройти через настоящий ад.

Музыкальное сопровождение от опытного дуэта, отлично дополняющее визуальную составляющую ленты.