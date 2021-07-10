Календарь дьявола, 2021

5 причин смотреть фильм «Календарь дьявола»
«Календарь дьявола» – один из ярчайших инди-хорроров 2021 года во Франции. Кинематограф этой страны давно славится кровавыми триллерами и ужасами. Когда-то весь мир содрогался от работ Паскаля Ложье, Александра Ажа, Гаспара Ноэ, Александра Бустильо, Жюльена Мори и других представителей «нового французского экстрима». И режиссер-постановщик Патрик Ридремонт имеет все шансы встать с ними в один ряд.
Необычный сюжет, основанный на рождественской традиции. Так что просмотр «Календаря дьявола» станет идеальным выбором на зимние каникулы. Кинокартина не только как следует пощекочет нервы, но и создаст праздничное настроение.
Потрясающие спецэффекты, которые порадуют всех поклонников жанра. Несмотря на скромные ресурсы, авторам удалось разбавить повествование леденящими душу смертями на любой вкус. Кровь льется рекой, а количество жертв растет с каждой минутой. Никто не покинет кинозал разочарованным!
Впечатляющая актерская игра Южени Деруан, вокруг которой строится вся история. Вместе с героиней в ее исполнении зрителям предстоит пройти через настоящий ад.
Музыкальное сопровождение от опытного дуэта, отлично дополняющее визуальную составляющую ленты.
«Календарь дьявола» — второй срежиссированный фильм Патрика Ридремонта, поставленный им по собственному сценарию. В 2012 году он дебютировал с комедийной драмой «Говорящий мертвец».
По словам Ридремонта, идею ему подсказала невеста. Как утверждает режиссер, его возлюбленная без ума от адвент-календарей, в особенности тех, что наполнены сладостями. Ежегодно, когда наступает 1 декабря, она каждый день с нетерпением ждет возможности открыть окошко, чтобы съесть очередную конфету. И тут Ридремонта осенило: об этом можно снять нестандартный фильм ужасов. Так родился «Календарь дьявола».
Из-за низкого бюджета в ролях задействованы преимущественно малоизвестные актеры и новички. Южени Деруан, сыгравшая Еву, ранее снималась в сериалах «Гений» и «Парижская полиция 1900», тогда как для многих других исполнителей это дебют.
Несмотря на то что в России кинотеатральная премьера состоялась 9 декабря 2021 года (в день цифрового релиза на стриминге Shudder), во Франции зрители смогли сходить на ужастик «Календарь дьявола» 2 декабря 2020 года.
Саундтрек написали Томас Кузинье и Фредерик Кушманян, вместе работавшие над музыкой к шоу «Мертвая зона», «Золото», «Гол живых мертвецов» и другими.
Бывшая танцовщица Ева теперь прикована к инвалидному креслу. Однажды подруга дарит ей на Рождество старинный деревянный календарь. Оказывается, что каждое из окошек календаря содержит подарок – исполнение желания. Но каждое желание имеет свою цену, а приняв условия игры однажды, отказаться от неё уже невозможно. И чем сильнее желание, тем выше ставки.