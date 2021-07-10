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Календарь дьявола, 2021

2021 / Франция
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Хоррор о мистическом артефакте, который исполняет любые желания. Но какой ценой...
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Календарь дьявола»

«Календарь дьявола» – один из ярчайших инди-хорроров 2021 года во Франции. Кинематограф этой страны давно славится кровавыми триллерами и ужасами. Когда-то весь мир содрогался от работ Паскаля Ложье, Александра Ажа, Гаспара Ноэ, Александра Бустильо, Жюльена Мори и других представителей «нового французского экстрима». И режиссер-постановщик Патрик Ридремонт имеет все шансы встать с ними в один ряд.

Необычный сюжет, основанный на рождественской традиции. Так что просмотр «Календаря дьявола» станет идеальным выбором на зимние каникулы. Кинокартина не только как следует пощекочет нервы, но и создаст праздничное настроение.

Потрясающие спецэффекты, которые порадуют всех поклонников жанра. Несмотря на скромные ресурсы, авторам удалось разбавить повествование леденящими душу смертями на любой вкус. Кровь льется рекой, а количество жертв растет с каждой минутой. Никто не покинет кинозал разочарованным!

Впечатляющая актерская игра Южени Деруан, вокруг которой строится вся история. Вместе с героиней в ее исполнении зрителям предстоит пройти через настоящий ад.

Музыкальное сопровождение от опытного дуэта, отлично дополняющее визуальную составляющую ленты.

«Календарь дьявола» — второй срежиссированный фильм Патрика Ридремонта, поставленный им по собственному сценарию. В 2012 году он дебютировал с комедийной драмой «Говорящий мертвец».

По словам Ридремонта, идею ему подсказала невеста. Как утверждает режиссер, его возлюбленная без ума от адвент-календарей, в особенности тех, что наполнены сладостями. Ежегодно, когда наступает 1 декабря, она каждый день с нетерпением ждет возможности открыть окошко, чтобы съесть очередную конфету. И тут Ридремонта осенило: об этом можно снять нестандартный фильм ужасов. Так родился «Календарь дьявола».

Из-за низкого бюджета в ролях задействованы преимущественно малоизвестные актеры и новички. Южени Деруан, сыгравшая Еву, ранее снималась в сериалах «Гений» и «Парижская полиция 1900», тогда как для многих других исполнителей это дебют.

Несмотря на то что в России кинотеатральная премьера состоялась 9 декабря 2021 года (в день цифрового релиза на стриминге Shudder), во Франции зрители смогли сходить на ужастик «Календарь дьявола» 2 декабря 2020 года.

Саундтрек написали Томас Кузинье и Фредерик Кушманян, вместе работавшие над музыкой к шоу «Мертвая зона», «Золото», «Гол живых мертвецов» и другими.

Бывшая танцовщица Ева теперь прикована к инвалидному креслу. Однажды подруга дарит ей на Рождество старинный деревянный календарь. Оказывается, что каждое из окошек календаря содержит подарок – исполнение желания. Но каждое желание имеет свою цену, а приняв условия игры однажды, отказаться от неё уже невозможно. И чем сильнее желание, тем выше ставки.

7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера онлайн 1 декабря 2021
Премьера в мире 10 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Патрик Ридремонт
Патрик Ридремонт
В ролях
Южени Деруан
Онорин Манье
Клеман Оливери
Янис Абрих
Сирил Гарнье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Календарь дьявола 3 постера
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Ева (Южени Деруан) — бывшая танцовщица, в результате несчастного случая утратившая способность ходить. Будучи парализованной ниже пояса, она вынуждена работать в ненавистной страховой компании, где регулярно сталкивается с эйблизмом. Мать мертва, а отец, прежде оказывавший ей поддержку, ныне страдает от болезни Альцгеймера. Не везет Еве и в любви: мало кто рискнет завязывать отношения с инвалидом. Пресная жизнь девушки переворачивается вверх дном, когда лучшая подруга Софи (Онорин…
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