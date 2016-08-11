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1+1. Нарушая правила 1+1. Нарушая правила
Киноафиша Фильмы 1+1. Нарушая правила
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1+1. Нарушая правила, 2017

2017 / Аргентина
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Богатый бизнесмен-инвалид нанимает себе в "сиделки" безработного весельчака. Ремейк французского фильма "1+1"
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Маркос Карневале («Любовь не по размеру», «Эльза и Фред») выпускает в прокат фильм «1+1. Нарушая правила», который является ремейком нашумевшей французской комедии. В его картине сыграли такие актёры, как Оскар Мартинес («Дикие истории», «Почётный гражданин»), Родриго Де ла Серна («Че Гевара: Дневники мотоциклиста»), Алехандра Флейшнер («Поцелуй в лоб»), Карла Петерсон («Мама уехала») и другие.

Фильм «1+1. Нарушая правила» расскажет о целительной дружбе, возникшей между двумя совершенно разными мужчинами. Филиппе - обеспеченный бизнесмен, который прикован к инвалидной коляске. Ему необходим помощник, однако ни один из квалифицированных работников не подходит на эту должность. Но судьба заносит в особняк безработного Тито из бедного района, который совершенно не представляет, чем ему необходимо заниматься. Тем не менее он единственный, кто не проявляет к старику чрезмерной жалости, благодаря чему получает работу, которая со временем перерастает в нечто большее.

- Фильм «1+1. Нарушая правила» является аргентинским ремейком картина Оливье Накаша «1+1»

- В 2018 году также в прокат выходит американская версия ленты Накаша в главных ролях с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом

- Фильм «1+1. Нарушая правила» был представлен на Международном кинофестивале в Венеции в 2016 году, а также на Кинофестивале в Малаге в 2017-ом

Филиппе — богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов, он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единственным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со своим молодым и непосредственным помощником. 

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 августа 2017
Премьера в мире 11 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Маркос Карневале
Маркос Карневале
В ролях
Оскар Мартинес
Оскар Мартинес
Родриго Де ла Серна
Родриго Де ла Серна
Алехандра Флейшнер
Алехандра Флейшнер
Карла Петерсон
Карла Петерсон
Флавия Палмиеро
Флавия Палмиеро
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1+1. Нарушая правила
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Наша рецензия
Фелиппе (Оскар Мартинес) — финансово состоятельный бизнесмен, который в результате несчастного случая оказывается парализованным ниже шеи. Несмотря на всяческое благополучие, жизнь в инвалидной коляске никак не внушает богачу перспективу счастливой жизни. Поэтому в подмогу для поддержания более-менее нормальной жизнедеятельности Филиппе нанимает «сиделку». Но досужее гостеприимство, лицемерие и уж тем более сочувствие смущают деловитого и некогда абсолютно самостоятельного…
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Лана Романовна 12 августа 2017, 16:34
Такой бред!!!!
В деталях скопировали фильм 1+1...
Поменяли актёров,но все шутки,приколы,остались!!!!
Даже в мелочах...
ПЛОГИАТ
Леха 27 августа 2017, 16:19
Не плагиат, а ремейк. Будет еще американский.
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