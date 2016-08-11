1+1. Нарушая правила, 2017

Режиссёр Маркос Карневале («Любовь не по размеру», «Эльза и Фред») выпускает в прокат фильм «1+1. Нарушая правила», который является ремейком нашумевшей французской комедии. В его картине сыграли такие актёры, как Оскар Мартинес («Дикие истории», «Почётный гражданин»), Родриго Де ла Серна («Че Гевара: Дневники мотоциклиста»), Алехандра Флейшнер («Поцелуй в лоб»), Карла Петерсон («Мама уехала») и другие.

Фильм «1+1. Нарушая правила» расскажет о целительной дружбе, возникшей между двумя совершенно разными мужчинами. Филиппе - обеспеченный бизнесмен, который прикован к инвалидной коляске. Ему необходим помощник, однако ни один из квалифицированных работников не подходит на эту должность. Но судьба заносит в особняк безработного Тито из бедного района, который совершенно не представляет, чем ему необходимо заниматься. Тем не менее он единственный, кто не проявляет к старику чрезмерной жалости, благодаря чему получает работу, которая со временем перерастает в нечто большее.