Бешенство, 2019

Пожилой мужчина Мигель привозит свою парализованную дочку Елену в фамильный загородный дом для реабилитации. Помочь восстановиться подавленной смертью сестры девочке должен не только отдых на природе, но и зоотерапия: Елене достается специально обученная бельгийская овчарка по имени Атос. Однако совсем скоро знакомый с детства дом оборачивается для героини смертельной ловушкой: после ссоры ее отец умирает от инфаркта, а случайный укус бешеной летучей мыши делает из преданного пса смертельного хищника. Прикованная к инвалидному креслу, Елена оказывается полностью отрезанной от мира, в то время как ее силы и запасы еды и воды стремительно истощаются.