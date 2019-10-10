Бешенство, 2019

Пожилой мужчина Мигель привозит свою парализованную дочку Елену в фамильный загородный дом для реабилитации. Помочь восстановиться подавленной смертью сестры девочке должен не только отдых на природе, но и зоотерапия: Елене достается специально обученная бельгийская овчарка по имени Атос. Однако совсем скоро знакомый с детства дом оборачивается для героини смертельной ловушкой: после ссоры ее отец умирает от инфаркта, а случайный укус бешеной летучей мыши делает из преданного пса смертельного хищника. Прикованная к инвалидному креслу, Елена оказывается полностью отрезанной от мира, в то время как ее силы и запасы еды и воды стремительно истощаются.
Потеряв сестру в автокатастрофе, Елена, молодая девушка, выжившая в той же аварии, но находящаяся в инвалидном кресле, приезжает на реабилитацию в загородный дом с отцом. Здесь их ждет специально обученная по работе с инвалидами собака, готовая помогать Елене в повседневной жизни. Но животное, после укуса летучей мыши, заражается странной болезнью и из верного друга внезапно превращается в злейшего врага…