Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бешенство Бешенство
Киноафиша Фильмы Бешенство
Cuerdas

Бешенство, 2019

2019 / Испания
5.5 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Пожилой мужчина Мигель привозит свою парализованную дочку Елену в фамильный загородный дом для реабилитации. Помочь восстановиться подавленной смертью сестры девочке должен не только отдых на природе, но и зоотерапия: Елене достается специально обученная бельгийская овчарка по имени Атос. Однако совсем скоро знакомый с детства дом оборачивается для героини смертельной ловушкой: после ссоры ее отец умирает от инфаркта, а случайный укус бешеной летучей мыши делает из преданного пса смертельного хищника. Прикованная к инвалидному креслу, Елена оказывается полностью отрезанной от мира, в то время как ее силы и запасы еды и воды стремительно истощаются.

  • Для режиссера Хосе Луиса Монтесиноса лента стала дебютом в полном метре.
  • Атоса играет настоящий пес по кличке Эспиона эль Перро.
  • Премьера картины состоялась на Международном фестивале фантастического кино в Каталонии 2019.
  • В интервью к премьере фильма Монтесинос рассказал, что все его проекты так или иначе посвящены теме выживания: режиссер признался, что на него самого и его творчество повлияла испанска повесть XVI века “Жизнь Ласарильо с Трмеса: его невзгоды и злоключения”, прочитанная в детстве.
  • Работа над картиной заняла более трех лет.
  • 18-летняя Паула дель Рио провела в инвалидной коляске несколько недель, готовясь к съемкам. Также девушка консультировалась с врачами из клиники Guttmann.
  • По словам Монтесиноса, он вдохновлялся такими фильмами, как “Гравитация” (2013), а также литературной вселенной Стивена Кинга.
  • На Фестивале фантастических фильмов в Мексике “Бешенство” было отмечено призом за лучший иберо-американский художественный фильм.

Потеряв сестру в автокатастрофе, Елена, молодая девушка, выжившая в той же аварии, но находящаяся в инвалидном кресле, приезжает на реабилитацию в загородный дом с отцом. Здесь их ждет специально обученная по работе с инвалидами собака, готовая помогать Елене в повседневной жизни. Но животное, после укуса летучей мыши, заражается странной болезнью и из верного друга внезапно превращается в злейшего врага…

5.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 10 октября 2019
Премьера в мире 10 октября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Хосе Луис Монтесинос
В ролях
Паула дель Рио
Мигель Анхель Хеннер
Хорди Агилар
Рубен Гарсия
Ана Терраса
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про собак Фильмы про собак
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы про инвалидов Фильмы про инвалидов
Постер фильма Бешенство 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бешенство смотреть онлайн

Бешенство
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши