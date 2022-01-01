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В плену обмана В плену обмана
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В плену обмана, 2014

2014 / Россия
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О фильме

Счастливые влюбленные Ольга и Игорь заканчивают школу и мечтают о скорой свадьбе. Но судьба распоряжается иначе: поступить в институт удаётся лишь Ольге, а Игорь уходит служить в армию. В разлуке любовь героев лишь крепнет, и, кажется, эта временная трудность не помешает их счастью… Но долгожданная встреча происходит совсем не так, как грезилось влюбленным. В армии с Игорем происходит трагедия: после тяжелой драки, по вине врачей парню ампутируют ноги. Решив не ломать Ольге жизнь, Игорь, скрывая увечия, говорит, что любит другую и она ждёт от него ребенка. Ольга в шоке уезжает, а Игорь понимает, что его жизнь кончена… Немало злоключений героям предстоит пройти, прежде чем плен обмана будет разрушен… Выдержит ли все испытания настоящая любовь?

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Краснов
В ролях
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Евгений Морозов
Евгений Морозов
Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Все актеры и съемочная группа
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