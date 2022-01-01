В плену обмана, 2014

Счастливые влюбленные Ольга и Игорь заканчивают школу и мечтают о скорой свадьбе. Но судьба распоряжается иначе: поступить в институт удаётся лишь Ольге, а Игорь уходит служить в армию. В разлуке любовь героев лишь крепнет, и, кажется, эта временная трудность не помешает их счастью… Но долгожданная встреча происходит совсем не так, как грезилось влюбленным. В армии с Игорем происходит трагедия: после тяжелой драки, по вине врачей парню ампутируют ноги. Решив не ломать Ольге жизнь, Игорь, скрывая увечия, говорит, что любит другую и она ждёт от него ребенка. Ольга в шоке уезжает, а Игорь понимает, что его жизнь кончена… Немало злоключений героям предстоит пройти, прежде чем плен обмана будет разрушен… Выдержит ли все испытания настоящая любовь?