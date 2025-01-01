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Щит Минервы

Schit Minervy 18+
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О фильме

Известный писатель Влад узнает, что его обожаемая жена Анна собирается уйти в другому мужчине. Не представляя без нее своей жизни, герой решается на отчаянный шаг. С помощью друга Влад инсценирует несчастный случай, в результате которого он остался инвалидом. По расчетам героя, Анна не сможет оставить его в столь тяжелый момент. Так и происходит, женщине ничего не остается, как остаться рядом с прикованным к инвалидному креслу мужем. Вскоре Влад начинает писать роман, источником вдохновения послужила его семейная ситуация. Жизнь и литература тесно переплетаются, и уже трудно сказать, где реальность, а где – вымысел…

  • Съемки «Щита Минервы» проходили в 2003 году, когда отечественные картины не пользовались большим успехом в кинопрокате. Поэтому фильм был снят не на кинопленку, а на цифровую камеру. 
  • На IX кинофестивале «Московский Пегас» фильм получил награду «Серебряный Пегас». 
  • «Щит Минервы» стал одной из первых работ Сергея Ткачева. На проекте Ткачев выступил сразу в нескольких ипостасях – режиссера, сценариста, продюсера, оператора и композитора. 
  • Исполнитель главной роли Дмитрий Шевченко ранее снимался в сериале Сергея Ткачева «Директория смерти» (1999). В дальнейшем актер появился еще в четырех проектах Ткачева.

Автор популярных романов Влад узнаёт, что жена собирается оставить его ради другого мужчины. Чтобы удержать любимую женщину рядом, он инсценирует травму, делающую его инвалидом, веря, что она не оставит его в таком состоянии. Вопреки всему он надеется вернуть свою любовь. Там где у обычных людей кончается фантазия, у писателя начинается реальность. Природа этих странных отношений становится материалом для его нового романа «Щит Минервы».

Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2005
Другие названия
Schit Minervy, Щит Минервы
Режиссер
Сергей Ткачев
Сергей Ткачев
В ролях
Юрий Степанов
Юрий Степанов
Жанна Эппле
Жанна Эппле
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Все актеры и съемочная группа
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