Известный писатель Влад узнает, что его обожаемая жена Анна собирается уйти в другому мужчине. Не представляя без нее своей жизни, герой решается на отчаянный шаг. С помощью друга Влад инсценирует несчастный случай, в результате которого он остался инвалидом. По расчетам героя, Анна не сможет оставить его в столь тяжелый момент. Так и происходит, женщине ничего не остается, как остаться рядом с прикованным к инвалидному креслу мужем. Вскоре Влад начинает писать роман, источником вдохновения послужила его семейная ситуация. Жизнь и литература тесно переплетаются, и уже трудно сказать, где реальность, а где – вымысел…