Триумф, 2021

5 причин смотреть фильм «Триумф»
Картина «Триумф» является редким представителем жанра «спортивная драма» в отечественном прокате. Действие фильма вращается вокруг «необычного» подростка с серьезным врожденным заболеванием. Несмотря на все трудности, он отчаянно стремится построить карьеру на бойцовском ринге.
Постановщиком ленты стал американец Бретт Леонард, который получил известность преимущественно благодаря фильмам ужасов. «Триумф» - чуть ли не первая его драматическая работа. Многие зрители могли запомнить Леонардо по лентам «Леший», «Газонокосильщик», «Убежище» и многим другим.
Главную роль в «Триумфе» исполнил голливудский актер АрДжей Митти, широко известный российской аудитории по культовому криминальному сериалу «Во все тяжкие», после завершения которого Митти стал настоящей звездой большого масштаба
Вторую главную роль в картине исполнил американец Терренс Ховард, знакомый многим по марвеловскому «Железному человеку», где он сыграл ближайшего помощника и друга Тони Старка. Увы, из-за конфликта с создателями Ховард выбыл из киновселенной после выхода первой части «Железного человека».
Сценаристом фильма выступил Майкл Д. Коффи, перспективный новичок в сфере скриптрайтинга. Работа в «Триумфе» стала его так называемым дебютом в большом кино.
Исполнитель главной роли, голливудский актер АрДжей Митти, как и его персонаж, страдает от легкой формы церебрального паралича. Этот диагноз не мешает Митти строить перспективную карьеру в Голливуде и сниматься в сценах требующих больших физических сил.
Небольшую роль в «Триумфе» сыграл американец Колтон Хейнс, известный по роли антагониста в подростковом фэнтезийном сериале «Волчонок». Фанаты комиксов также помнят Колтона как по «Стреле», так и по «Мертвым до востребования» и даже «Американской истории ужасов».
Согласно оценкам на международном агрегаторе Rotten Tomatoes, спортивная драма «Триумф» не особо понравилась западным кинокритикам. В данный момент рейтинг картины составляет 40%, что означает довольно холодный прием прессы. И все же мнение критиков довольно часто не совпадает с мнением обычных зрителей.
Премьера «Триумфа» прошла еще в середине весны текущего года, однако до российского проката фильм добрался только сейчас. Не исключено, что это связано с распространением вируса и ограничениями по безопасности в кинотеатрах.
Прокатом картины в России занимается компания «Кинологистика», которая уже выпускала на наши экраны такие фильмы, как «Лена и Львенок», «Волшебное зеркало, или двойные неприятности» и многие другие.
У Майка есть давняя мечта: стать профессиональным борцом. Но воплощению этой мечты мешает врожденная болезнь. Когда он переходит в новую школу, тренер замечает его потенциал и даёт ему шанс присоединиться к школьной команде для участия в соревнованиях. И теперь ему предстоит преодолеть свои страхи и противостоять мнению окружающих, которые не воспринимают его всерьёз из-за недуга. Сможет ли Майк показать, на что он способен - прежде всего самому себе?