Триумф, 2021

5 причин смотреть фильм «Триумф»

Картина «Триумф» является редким представителем жанра «спортивная драма» в отечественном прокате. Действие фильма вращается вокруг «необычного» подростка с серьезным врожденным заболеванием. Несмотря на все трудности, он отчаянно стремится построить карьеру на бойцовском ринге.

Постановщиком ленты стал американец Бретт Леонард, который получил известность преимущественно благодаря фильмам ужасов. «Триумф» - чуть ли не первая его драматическая работа. Многие зрители могли запомнить Леонардо по лентам «Леший», «Газонокосильщик», «Убежище» и многим другим.

Главную роль в «Триумфе» исполнил голливудский актер АрДжей Митти, широко известный российской аудитории по культовому криминальному сериалу «Во все тяжкие», после завершения которого Митти стал настоящей звездой большого масштаба

Вторую главную роль в картине исполнил американец Терренс Ховард, знакомый многим по марвеловскому «Железному человеку», где он сыграл ближайшего помощника и друга Тони Старка. Увы, из-за конфликта с создателями Ховард выбыл из киновселенной после выхода первой части «Железного человека».

Сценаристом фильма выступил Майкл Д. Коффи, перспективный новичок в сфере скриптрайтинга. Работа в «Триумфе» стала его так называемым дебютом в большом кино.