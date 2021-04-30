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Triumph

Триумф, 2021

2021 / США
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Спортивная драма о борце с врожденным недугом
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Триумф»

Картина «Триумф» является редким представителем жанра «спортивная драма» в отечественном прокате. Действие фильма вращается вокруг «необычного» подростка с серьезным врожденным заболеванием. Несмотря на все трудности, он отчаянно стремится построить карьеру на бойцовском ринге.

Постановщиком ленты стал американец Бретт Леонард, который получил известность преимущественно благодаря фильмам ужасов. «Триумф» - чуть ли не первая его драматическая работа. Многие зрители могли запомнить Леонардо по лентам «Леший», «Газонокосильщик», «Убежище» и многим другим.

Главную роль в «Триумфе» исполнил голливудский актер АрДжей Митти, широко известный российской аудитории по культовому криминальному сериалу «Во все тяжкие», после завершения которого Митти стал настоящей звездой большого масштаба

Вторую главную роль в картине исполнил американец Терренс Ховард, знакомый многим по марвеловскому «Железному человеку», где он сыграл ближайшего помощника и друга Тони Старка. Увы, из-за конфликта с создателями Ховард выбыл из киновселенной после выхода первой части «Железного человека».

Сценаристом фильма выступил Майкл Д. Коффи, перспективный новичок в сфере скриптрайтинга. Работа в «Триумфе» стала его так называемым дебютом в большом кино.

Исполнитель главной роли, голливудский актер АрДжей Митти, как и его персонаж, страдает от легкой формы церебрального паралича. Этот диагноз не мешает Митти строить перспективную карьеру в Голливуде и сниматься в сценах требующих больших физических сил.

Небольшую роль в «Триумфе» сыграл американец Колтон Хейнс, известный по роли антагониста в подростковом фэнтезийном сериале «Волчонок». Фанаты комиксов также помнят Колтона как по «Стреле», так и по «Мертвым до востребования» и даже «Американской истории ужасов».

Согласно оценкам на международном агрегаторе Rotten Tomatoes, спортивная драма «Триумф» не особо понравилась западным кинокритикам. В данный момент рейтинг картины составляет 40%, что означает довольно холодный прием прессы. И все же мнение критиков довольно часто не совпадает с мнением обычных зрителей.

Премьера «Триумфа» прошла еще в середине весны текущего года, однако до российского проката фильм добрался только сейчас. Не исключено, что это связано с распространением вируса и ограничениями по безопасности в кинотеатрах.

Прокатом картины в России занимается компания «Кинологистика», которая уже выпускала на наши экраны такие фильмы, как «Лена и Львенок», «Волшебное зеркало, или двойные неприятности» и многие другие.

У Майка есть давняя мечта: стать профессиональным борцом. Но воплощению этой мечты мешает врожденная болезнь. Когда он переходит в новую школу, тренер замечает его потенциал и даёт ему шанс присоединиться к школьной команде для участия в соревнованиях. И теперь ему предстоит преодолеть свои страхи и противостоять мнению окружающих, которые не воспринимают его всерьёз из-за недуга. Сможет ли Майк показать, на что он способен - прежде всего самому себе?

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 25 ноября 2021
Премьера онлайн 18 июня 2021
Премьера в мире 30 апреля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Бретт Леонард
Бретт Леонард
В ролях
АрДжей Митти
АрДжей Митти
Колтон Хэйнс
Колтон Хэйнс
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Джонатон Шек
Джонатон Шек
Грэйс Виктория Кокс
Грэйс Виктория Кокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Триумф 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
Майк (АрДжей Митти) — учащийся средней школы с особенностями развития, у него легкая форма церебрального паралича. Свою волю к свершениям, большим и маленьким, он проявляет в первой же сцене, когда добивается того, чтобы его записали на курс для обычных школьников, а не старались уберечь от всякого рода риска. В юные годы Майк занимался борьбой, но получил травму во время соревнований. С тех пор отец, воспитывающий его в одиночку (мать ушла из семьи), всеми силами оберегает парня от…
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