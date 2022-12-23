18 страниц, 2022

Жанр: мелодрама Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 23 декабря 2022 Режиссер Палнати Сурья Пратап В ролях Анупама Парамешваран Нихил Сиддхартха DJ Express Радж Тирандас Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат