Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игры судьбы Игры судьбы
Киноафиша Фильмы Игры судьбы
Adam

Игры судьбы, 2020

2020 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Жизнь успешного бизнесмена кардинально меняется после серьезной травмы, но любовь к жизни обязательно вернется!
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Богатый плейбой Адам, кажется, имеет абсолютно все, что нужно для счастливой жизни. Все меняется в один момент, когда он попадает в аварию. Оказавшись в инвалидном кресле, Адам впадает в депрессию, но русская медсестра возвращает ему вкус к жизни.

Режиссер мелодрамы «Игры судьбы» Майкл Аппендаль работал преимущественно в сериалах, среди которых «Фарго», «Голливуд», «Королевы Крика» и другие. «Игры судьбы» можно назвать его полнометражным дебютом. Главную роль в картине исполнил Аарон Пол, знакомый многим по сериалу «Во все тяжкие», за работу в котором был удостоен премии «Эмми». Его партнершей на экране стала шведская актриса Лена Олин, супруга известного шведского режиссёра Лассе Халльстрема. Олин является лауреатом премии «Оскар» за роль в картине «Враги, история любви».

Молодой прожигатель жизни Адам (Аарон Пол) не думает о завтрашнем дне, ведь у него уже есть шикарный дом на берегу моря, потрясающий автомобиль и внушительный счет в банке, который обеспечит ему безбедное существование. Однако всему когда-нибудь приходит конец. Адам попадает в страшную аварию, в результате которой превращается в калеку. Теперь он всю жизнь будет передвигаться исключительно в инвалидном кресле. Адам находится на грани отчаяния, когда встречает привлекательную русскую медсестру Евгению (Лена Олин). Она помогает ему увидеть жизнь в новом цвете и поверить в то, что счастье еще возможно.

 

Съемки картины проходили в Мичигане в далеком 2011 году, однако в прокат она вышла только в 2020-м.

Одну из второстепенных ролей сыграл Джефф Дэниэлс.

На роль русской медсестры была приглашена шведская актриса.

Одним из продюсеров ленты является Джордан Хоровитц («Ла-Ла Лэнд»).

В США фильм вышел сразу на iTunes.

В основе сюжета лежит реальная история американца Адама Нискара, который оказался парализован после несчастного случая во время дайвинга.

Прототип главного героя Адам Нискар скончался в 2017 году.

У Адама есть все: любимая работа, особняк с видом на залив, деньги, красивая девушка. Но все меняет несчастный случай, в результате которого парень оказывается в инвалидном кресле. Ему кажется, что жизнь закончена, но знакомство с русской медсестрой возвращает ему вкус к жизни.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 октября 2020
Премьера онлайн 19 мая 2020
Премьера в мире 19 мая 2020
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Майкл Аппендаль
Майкл Аппендаль
В ролях
Лена Олин
Лена Олин
Аарон Пол
Аарон Пол
Том Беренджер
Том Беренджер
Селия Уэстон
Селия Уэстон
Майкл Уэстон
Майкл Уэстон
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про инвалидов Фильмы про инвалидов
Фильмы про депрессии Фильмы про депрессии
Постер фильма Игры судьбы 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Игры судьбы смотреть онлайн

Игры судьбы
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
У Адама Нискара (Аарон Пол), молодого амбициозного менеджера по ипотекам, началась белая полоса в жизни. Он находит прекрасную девушку, продажи идут вверх, да и босс (Джефф Дэниелс) предлагает солидное повышение. Но всю эту идиллию разрушит один неосмотрительный прыжок с пирса. Адам окажется парализованным и будет вынужден заново отстраивать свою жизнь, учиться всё делать заново, начиная с самых базовых вещей. Игры судьбы Фильмы про людей с ограниченными физическими возможностями…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Драма с Аaроном Полом, сиквел «Семейки Крудс» и опасный Джаред Лето: февральские новинки на Okko Рассказываем, что посмотреть на мультимедийном сервисе в феврале.  
Написать
1 февраля 2021 17:12
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши