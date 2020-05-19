Игры судьбы, 2020

Богатый плейбой Адам, кажется, имеет абсолютно все, что нужно для счастливой жизни. Все меняется в один момент, когда он попадает в аварию. Оказавшись в инвалидном кресле, Адам впадает в депрессию, но русская медсестра возвращает ему вкус к жизни.

Режиссер мелодрамы «Игры судьбы» Майкл Аппендаль работал преимущественно в сериалах, среди которых «Фарго», «Голливуд», «Королевы Крика» и другие. «Игры судьбы» можно назвать его полнометражным дебютом. Главную роль в картине исполнил Аарон Пол, знакомый многим по сериалу «Во все тяжкие», за работу в котором был удостоен премии «Эмми». Его партнершей на экране стала шведская актриса Лена Олин, супруга известного шведского режиссёра Лассе Халльстрема. Олин является лауреатом премии «Оскар» за роль в картине «Враги, история любви».

Молодой прожигатель жизни Адам (Аарон Пол) не думает о завтрашнем дне, ведь у него уже есть шикарный дом на берегу моря, потрясающий автомобиль и внушительный счет в банке, который обеспечит ему безбедное существование. Однако всему когда-нибудь приходит конец. Адам попадает в страшную аварию, в результате которой превращается в калеку. Теперь он всю жизнь будет передвигаться исключительно в инвалидном кресле. Адам находится на грани отчаяния, когда встречает привлекательную русскую медсестру Евгению (Лена Олин). Она помогает ему увидеть жизнь в новом цвете и поверить в то, что счастье еще возможно.