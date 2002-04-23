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Постер фильма Секунда до смерти
5.4
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5.4

Секунда до смерти

, 2002
Second to Die
США / триллер / 18+
Постер фильма Секунда до смерти
5.4

О фильме

Захватывающий триллер «Секунда до смерти» рассказывает невероятную историю предприимчивой молодой девушки, идеальный план которой внезапно дал трещину, вовлекая героиню в еще более глубокий омут лжи, предательства и убийства. Симпатичная блондинка по имени Сара Морган – типичная содержанка. Чтобы устроиться в жизни, девушка попросту продает себя и свою молодость. Сара соблазняет престарелых богачей с целью удачно выйти замуж. Ей наконец-то крупно везет, и она играет свадьбу с Реймондом Скацелло, который, того и гляди, отдаст концы. Теперь Сара живет в роскошном особняке и упивается всеми прелестями беззаботной жизни. Со временем выясняется, что у Рэймонда есть физически неполноценная дочь, за которой необходим тщательный уход. На хрупкие плечи ветреной блондинки ложится непосильная для нее задача. Жизнь Сары превращается в форменный ад. Совсем отчаявшись, она решает пойти на крайние меры и начинает планировать убийство своего супруга в надежде получить крупную страховую сумму и избавиться от надоедливой падчерицы. 

В ролях

Эрика Элениак
Эрика Элениак
Sara Morgan Bratchett Scucello
Коллин Кэмп
Коллин Кэмп
Cynthia
Пол Уинфилд
Пол Уинфилд
Detective Grady
Джон Уэсли Шипп
Jim Bratchett
Jerry Kroll
Raymond 'Scooch' Scucello
Kimberly Rowe
Amber
Jf Pryor
Zed
Amy Beth Reece
Det. McCoury
Маргарет Эйвери
Insurance Agent
Jackie O'Brien
Thelma
Режиссер Брэд Марлоу
Сценарист George Morgan, Anita Doohan, Adrienne Armstrong
Композитор Andrew Dorfman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 23 апреля 2002
Дата выхода
23 апреля 2002 США
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Производство Second to Die, L.P., Whatever Works LLC
Другие названия
Second to Die, A halál pillanata, A másik fél halála, Complicité fatale, Consecuencias inesperadas, Plano Falhado, Sekunti kuolemaan, Un secondo alla morte, Un segundo para morir, Секунда до смерти, Секунда до смъртта

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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