Захватывающий триллер «Секунда до смерти» рассказывает невероятную историю предприимчивой молодой девушки, идеальный план которой внезапно дал трещину, вовлекая героиню в еще более глубокий омут лжи, предательства и убийства. Симпатичная блондинка по имени Сара Морган – типичная содержанка. Чтобы устроиться в жизни, девушка попросту продает себя и свою молодость. Сара соблазняет престарелых богачей с целью удачно выйти замуж. Ей наконец-то крупно везет, и она играет свадьбу с Реймондом Скацелло, который, того и гляди, отдаст концы. Теперь Сара живет в роскошном особняке и упивается всеми прелестями беззаботной жизни. Со временем выясняется, что у Рэймонда есть физически неполноценная дочь, за которой необходим тщательный уход. На хрупкие плечи ветреной блондинки ложится непосильная для нее задача. Жизнь Сары превращается в форменный ад. Совсем отчаявшись, она решает пойти на крайние меры и начинает планировать убийство своего супруга в надежде получить крупную страховую сумму и избавиться от надоедливой падчерицы.