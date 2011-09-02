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Hasta la Vista

Приходи как есть, 2011

2011 / Бельгия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Три друга-инвалида задумывают путешествие, цель которого – посетить испанский бордель, обслуживающий клиентов с ограниченными возможностями. С трудом им все же удается организовать поездку, но очередное медицинское обследование показывает, что состояние одного из них стремительно ухудшается. Родители парня решают все отменить, но друзья не намерены сдаваться... 

  • В оригинале фильм называется “Hasta la vista”, что в переводе с испанского означает “До свидания”. 
  • Высокую оценку фильма дал режиссер Клод Лелуш, отметив, что создателям удалось снять очень трогательную картину на крайне деликатную тему. Он посмотрел фильм совершенно случайно, зайдя на сеанс во время ожидания своего мастер-класса в одном из мультиплексов, и был очарован увиденным. В дальнейшем он помог с продвижением фильма во Франции. 
  • Источником вдохновения для режиссера Жоффрея Энтховена послужила история американца Асты Филпота, с рождения страдающего редким заболеванием – артрогрипозом. Энтховен узнал о нем из документального фильма “BBC One” 2007 года “Только на одну ночь”. 
  • У фильма есть два ремейка: голландская картина 2016 года “Adios Amigos!” и американский фильм “Мужчины со слабостями” 2019 года. 
  • Иоланда Моро могла сыграть роль Клод, но выбыла с проекта из-за болезни. 

История трех молодых людей, обожающих красивую жизнь, но ни разу не спавших с женщиной, потому что один из них слеп, второй передвигается на коляске, а третий и вовсе парализован. В поисках женщин они втроем отправляются в Испанию.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 19 июля 2012
Премьера в мире 2 сентября 2011
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Жоффрей Энтховен
В ролях
Том Оденер
Люк Верховен
Джессика Агиляр
Шарлотта Тиммерс
Шарлотта Тиммерс
Верле Батенс
Верле Батенс
Все актеры и съемочная группа
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