Приходи как есть, 2011

Три друга-инвалида задумывают путешествие, цель которого – посетить испанский бордель, обслуживающий клиентов с ограниченными возможностями. С трудом им все же удается организовать поездку, но очередное медицинское обследование показывает, что состояние одного из них стремительно ухудшается. Родители парня решают все отменить, но друзья не намерены сдаваться...
История трех молодых людей, обожающих красивую жизнь, но ни разу не спавших с женщиной, потому что один из них слеп, второй передвигается на коляске, а третий и вовсе парализован. В поисках женщин они втроем отправляются в Испанию.