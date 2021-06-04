Документальный фильм от режиссера Амир-Халиба Томпсона расскажет о Гарлемском культурном фестивале 1969 года, который продлился шесть недель. В 1969 году клубный певец, концертный промоутер, рассказчик и костюмер по имени Тони Лоуренс убедил департамент парков Нью-Йорка разрешить ему провести серию летних концертов в парке Маунт-Моррис (теперь известном как Парк Маркуса Гарви) в Гарлеме. Он самостоятельно нашел спонсора – кофейную компанию «Максвелл Хаус», а также заручился поддержкой мэра Джона Линдси. Фестиваль был нацелен на то, чтобы осветить самые разные направления афроамериканской музыки. Все исполнители были в восторге от выступления в самом сердце Гарлема, а очевидцы сообщали, что никогда раньше не видели такого большого скопления темнокожих в одном месте. Присутствие полиции Нью-Йорка было сведено к минимуму, поэтому безопасность обеспечивала организация «Черные пантеры». Однако несмотря на то, что фестиваль посетили более 300 тысяч человек и присутствовали такие исполнители, как Стиви Уандер, Gladys Knight & The Pips, Нина Симон, The 5th Dimension и многие другие, это мероприятие до сих пор считается мало освещенным в популярной культуре, в то время как фестиваль «Вудсток», который проходил примерно в то же время, подробно запечатлен на пленку и известен на весь мир. Данный факт является предметом многих исследований у документалистов, так как во время этого фестиваля прошел ряд музыкальных концертов, которые оказали существенное влияние на развитие музыки и культуры. Фильм Томпсона раскрывает основные моменты 45-часовой видеозаписи, которая десятилетия провела в подвале и впервые со времен проведения фестиваля увидела свет. Картина сочетает в себе уникальные кадры, которые никто еще никогда не видел, а также комментарии известных музыкальных и научных деятелей.
В 2019 году стало известно, что Амир-Халиб Томпсон впервые выступит в качестве режиссера и снимет картину под названием «Лето души» – документальный художественный фильм о культурном фестивале в Гарлеме.
Кадры с фестиваля в Гарлеме 1969 года действительно были сняты и позже отправлены в специальный подвал, где они хранились около 50 лет, и не разу не публиковались. Продюсер Роберт Фиволент узнал об этой пленке и в конечном итоге решил приобрести права на экранизацию. Режиссер Томпсон был крайне удивлен тем, что готовый отснятый материал пролежал в неведении такое долгое время, так как для самого Томпсона большое влияние на творческую жизнь и становление как артиста оказала именно музыка и все, что с ней связано.
Премьера фильма прошла на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2021 года. Картина получила две награды: приз Большого жюри и приз зрительских симпатий.
Фильм был приобретен компанией Searchlight Pictures и стриминговым сервисом Hulu за сумму, превышающую 12 миллионов долларов. Премьера в США назначена на июль 2021 года.
В апреле 2021 года появилась информация, что премьера первого трейлера фильма состоится во время церемонии вручения премии «Оскар».
Режиссер Амир-Халиб Томпсон признался, что создание документального фильма потребовало преодоления некоторого первоначального синдрома самозванца. Однако он быстро понял, что кинорежиссура не так уж отличается от работы, которую он делал в течение семи лет как продюсер группы The Roots, которая выступает в качестве постоянной группы на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Рассказ о Гарлемском фестивале культуры 1969 года.
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