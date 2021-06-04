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Постер фильма Лето души
Постер фильма Лето души
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8.1 Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Фильмы Лето души

Лето души

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) 18+
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О фильме

Документальный фильм от режиссера Амир-Халиба Томпсона расскажет о Гарлемском культурном фестивале 1969 года, который продлился шесть недель. В 1969 году клубный певец, концертный промоутер, рассказчик и костюмер по имени Тони Лоуренс убедил департамент парков Нью-Йорка разрешить ему провести серию летних концертов в парке Маунт-Моррис (теперь известном как Парк Маркуса Гарви) в Гарлеме. Он самостоятельно нашел спонсора – кофейную компанию «Максвелл Хаус», а также заручился поддержкой мэра Джона Линдси. Фестиваль был нацелен на то, чтобы осветить самые разные направления афроамериканской музыки. Все исполнители были в восторге от выступления в самом сердце Гарлема, а очевидцы сообщали, что никогда раньше не видели такого большого скопления темнокожих в одном месте. Присутствие полиции Нью-Йорка было сведено к минимуму, поэтому безопасность обеспечивала организация «Черные пантеры». Однако несмотря на то, что фестиваль посетили более 300 тысяч человек и присутствовали такие исполнители, как Стиви Уандер, Gladys Knight & The Pips, Нина Симон, The 5th Dimension и многие другие, это мероприятие до сих пор считается мало освещенным в популярной культуре, в то время как фестиваль «Вудсток», который проходил примерно в то же время, подробно запечатлен на пленку и известен на весь мир. Данный факт является предметом многих исследований у документалистов, так как во время этого фестиваля прошел ряд музыкальных концертов, которые оказали существенное влияние на развитие музыки и культуры. Фильм Томпсона раскрывает основные моменты 45-часовой видеозаписи, которая десятилетия провела в подвале и впервые со времен проведения фестиваля увидела свет. Картина сочетает в себе уникальные кадры, которые никто еще никогда не видел, а также комментарии известных музыкальных и научных деятелей.

В 2019 году стало известно, что Амир-Халиб Томпсон впервые выступит в качестве режиссера и снимет картину под названием «Лето души» – документальный художественный фильм о культурном фестивале в Гарлеме. 

Кадры с фестиваля в Гарлеме 1969 года действительно были сняты и позже отправлены в специальный подвал, где они хранились около 50 лет, и не разу не публиковались. Продюсер Роберт Фиволент узнал об этой пленке и в конечном итоге решил приобрести права на экранизацию. Режиссер Томпсон был крайне удивлен тем, что готовый отснятый материал пролежал в неведении такое долгое время, так как для самого Томпсона большое влияние на творческую жизнь и становление как артиста оказала именно музыка и все, что с ней связано.

Премьера фильма прошла на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2021 года. Картина получила две награды: приз Большого жюри и приз зрительских симпатий.

Фильм был приобретен компанией Searchlight Pictures и стриминговым сервисом Hulu за сумму, превышающую 12 миллионов долларов. Премьера в США назначена на июль 2021 года.

В апреле 2021 года появилась информация, что премьера первого трейлера фильма состоится во время церемонии вручения премии «Оскар».

Режиссер Амир-Халиб Томпсон признался, что создание документального фильма потребовало преодоления некоторого первоначального синдрома самозванца. Однако он быстро понял, что кинорежиссура не так уж отличается от работы, которую он делал в течение семи лет как продюсер группы The Roots, которая выступает в качестве постоянной группы на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Рассказ о Гарлемском фестивале культуры 1969 года.

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 июля 2021
Премьера в мире 4 июня 2021
Дата выхода
2 сентября 2021 Австралия
27 января 2022 Бразилия
16 июля 2021 Великобритания
2 июля 2021 США
MPAA PG-13
Сборы в мире $3 696 069
Производство Mass Distraction Media, RadicalMedia, Vulcan Productions
Другие названия
Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised), Summer of Soul, Black Woodstock, Summer of soul (...o cuando la revolución no pudo, A lélek nyara, Harlem Cultural Festival, Soul Yazı (...Veya, Devrim TV'de Yayımlanamadığında), Summer of Soul (... aneb Když se revoluce nesměla vysílat), Summer of Soul (... ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée), Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada), Summer of Soul (...ou, Quando A Revolução Não Pode Ser Televisionada), Summer of Soul (...Ou, Quando A Revolução Não Pôde Ser Televisionada), Лето соула, サマー・オブ・ソウル（あるいは、革命がテレビ放映されなかった時）, 夏日之魂, 灵魂乐之夏, 靈魂樂之夏
В ролях
Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда
Крис Рок
Крис Рок
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8 IMDb
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