В 2019 году стало известно, что Амир-Халиб Томпсон впервые выступит в качестве режиссера и снимет картину под названием «Лето души» – документальный художественный фильм о культурном фестивале в Гарлеме.

Кадры с фестиваля в Гарлеме 1969 года действительно были сняты и позже отправлены в специальный подвал, где они хранились около 50 лет, и не разу не публиковались. Продюсер Роберт Фиволент узнал об этой пленке и в конечном итоге решил приобрести права на экранизацию. Режиссер Томпсон был крайне удивлен тем, что готовый отснятый материал пролежал в неведении такое долгое время, так как для самого Томпсона большое влияние на творческую жизнь и становление как артиста оказала именно музыка и все, что с ней связано.

Премьера фильма прошла на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2021 года. Картина получила две награды: приз Большого жюри и приз зрительских симпатий.

Фильм был приобретен компанией Searchlight Pictures и стриминговым сервисом Hulu за сумму, превышающую 12 миллионов долларов. Премьера в США назначена на июль 2021 года.

В апреле 2021 года появилась информация, что премьера первого трейлера фильма состоится во время церемонии вручения премии «Оскар».

Режиссер Амир-Халиб Томпсон признался, что создание документального фильма потребовало преодоления некоторого первоначального синдрома самозванца. Однако он быстро понял, что кинорежиссура не так уж отличается от работы, которую он делал в течение семи лет как продюсер группы The Roots, которая выступает в качестве постоянной группы на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.