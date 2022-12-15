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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Япония Драма

Рейтинг японских фильмов в жанре драма

Ее заветное желание
1 Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.6
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Красавица и дракон
2 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Вайолет Эвергарден. Фильм
3 Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.3
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Принцесса Мононоке
4 Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.2
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Укрась прощальное утро цветами обещания
5 Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.1
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Ветер крепчает
6 Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.9
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Навсикая из долины Ветров
7 Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация 1984, Япония
7.8
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Норвежский лес
8 Норвежский лес
драма 2010, Япония
7.6
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Мертвец
9 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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Ушедшие
10 Ушедшие
драма 2008, Япония
7.4
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Контроль
11 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Проклятие
12 Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.3
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Сядь за руль моей машины
13 Сядь за руль моей машины
драма 2021, Япония
6.8
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