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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1998

Рейтинг фильмов 1998 года

Мулан
1 Мулан
семейный, анимация 1998, США
8.1
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Час пик
2 Час пик
триллер, боевик, комедия 1998, США
8.1
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Спасти рядового Райана
3 Спасти рядового Райана
боевик, военный, драма 1998, США
8.1
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Годзилла
4 Годзилла
боевик, фантастика 1998, США / Япония
8.0
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Знакомьтесь, Джо Блэк
5 Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма 1998, США
7.9
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Шоу Трумана
6 Шоу Трумана
драма, фантастика 1998, США
7.8
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Сибирский цирюльник
7 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Американская история Х
8 Американская история Х
криминал, драма 1998, США
7.8
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Армагеддон
9 Армагеддон
триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик 1998, США
7.8
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Блэйд
10 Блэйд
ужасы, триллер, боевик 1998, США
7.7
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Вам письмо
11 Вам письмо
мелодрама 1998, США
7.5
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Факультет
12 Факультет
фантастика, ужасы, триллер 1998, США
7.5
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Страх и ненависть в Лас-Вегасе
13 Страх и ненависть в Лас-Вегасе
комедия, драма 1998, США
7.3
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Кто я?
14 Кто я?
боевик, комедия, фантастика, триллер, приключения 1998, Гонконг
7.2
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Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D
15 Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D
приключения 1998, США
5.7
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