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Доберман Доберман
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Dobermann

Доберман, 1997

1997 / Франция
7.9 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Герою фильма уже в день крестин один из друзей отца дарит Магнум-357. Мальчик вырос и стал супернаглым и дерзким грабителем по кличке Доберман. 357-й магнум заменили самые современные виды огнестрельного оружия, включая даже небольшие ракеты, которыми можно стрелять, навинчивая их на ствол пистолета.

Вместе с ним всегда его глухая подруга, спокойно красящая ногти во время ограбления инкассаторов. Все члены банды - еще те типажи! Ловит же его Чеки Карио, жестокий полицейский, рядом с которым Грязный Гарри - просто бойскаут.

Он одержимо хочет поймать или убить Добермана и для достижения своей цели готов пойти на все и даже преступить закон.

7.9 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 18 июня 1997
Возраст 18+
Режиссер
Ян Кунен
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Чеки Карио
Чеки Карио
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Антуан Баслер
Доминик Беттенфельд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доберман 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:36
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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24 голоса
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