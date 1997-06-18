Доберман, 1997

Герою фильма уже в день крестин один из друзей отца дарит Магнум-357. Мальчик вырос и стал супернаглым и дерзким грабителем по кличке Доберман. 357-й магнум заменили самые современные виды огнестрельного оружия, включая даже небольшие ракеты, которыми можно стрелять, навинчивая их на ствол пистолета.

Вместе с ним всегда его глухая подруга, спокойно красящая ногти во время ограбления инкассаторов. Все члены банды - еще те типажи! Ловит же его Чеки Карио, жестокий полицейский, рядом с которым Грязный Гарри - просто бойскаут.

Он одержимо хочет поймать или убить Добермана и для достижения своей цели готов пойти на все и даже преступить закон.