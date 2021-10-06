«Суперзвезда»: Рецензия Киноафиши

Франс де Мер — самая популярная тележурналистка Франции. Она ведёт авторскую передачу и регулярно отправляется с командировками в горячие точки. Даже президенту Макрону Франс с ходу задаёт самый провокационный вопрос. Знаменитость обожают зрители, буквально каждый пытается сделать с ней селфи или получить автограф. Но кажущиеся идеальными жизнь и карьера начинают рушиться, когда журналистка за рулём сбивает мигранта на скутере. Травмы у того не слишком сильные. А вот для Франс последствия будут очень серьёзными.

Навскидку по завязке может показаться, что зрителю пытаются выдать очередную социальную сатиру о тайнах мира журналистики: после одного неудачного случая все поклонники отворачиваются от своего кумира. Но это не «Утреннее шоу» от Apple TV+, а работа Бруно Дюмона — режиссёра, всё творчество которого построено на провокации и философии.

Суперзвезда

А потому «Суперзвезда» — фильм, работающий на нескольких уровнях с разной степенью глубины и успешности. В зависимости от трактовки он покажется либо очень «лобовым», либо даже слишком метафоричным. С одной стороны, это и правда отповедь журналистике, причём иронично, что подана она именно в формате фильма. Кино всегда считалось обителью обмана: постановочные кадры, одни люди играют других, десятки дублей и фальшивые декорации повсюду. Кажется, что документальные репортажи должны быть полной противоположностью этой подделке. Но в реальности журналист точно так же переснимает одну и ту же фразу с десяток раз и просит боевиков с оружием сделать взгляд «помужественнее», щёлкая перед ними пальцами, как перед ребёнком или котиком.

Даже бегая под пулями, Франс будто не совсем осознаёт происходящее: неважно, что стреляют, зато могут получиться красивые кадры. Она настолько привыкла жить в мире своих репортажей, что сама не замечает фальши в своём же поведении, да и вообще в жизни. Именно поэтому всё ломается при первых же столкновениях телеведущей с простой реальностью, в которой роли людей не распределены заранее. Они могут оказываться добрыми и отзывчивыми, а могут быть предателями и паразитами, как и сама героиня. Франс с каждым шагом всё больше убеждается, что лично она никому не интересна: фанатка может с пристрастием допрашивать своего кумира, но через секунду ей уже интереснее сообщение в телефоне.

Суперзвезда

Слишком сильное желание показать свою искренность в противовес фальшивым иконам телевидения сквозит у Дюмона буквально в каждой сцене. Именно это с определённого момента делает «Суперзвезду» утомительной: через два часа после начала фильм всё никак не может закончиться, подкидывая одну за другой чуть ли не пять сцен, достойных стать финалом. И всё же Бруно Дюмон не был бы собой, если бы остановился исключительно на прямой трактовке истории. Буквально в каждой своей работе, показывая совершенно конкретные сюжеты, он имеет в виду совсем другое. Достаточно вспомнить «29 пальм»: вроде бы частную жизнь очень странной пары, а в подтексте то ли религия, то ли философия.

Понять, о чём же на самом деле «Суперзвезда», не слишком сложно: достаточно обратить внимание на имя главной героини. France de Meurs можно буквально перевести, как «Умирающая Франция» (в оригинале картина тоже называется просто France). И в совершенно чётком образе, воплощённом Леа Сейду, Дюмон показывает метания родной страны с её бесконечными внутренними распрями и невнятной внешней политикой. Недаром фильм начинается с осознанно неуклюжей сцены, где героиня, задав вопрос президенту, не слушает ответ, а корчит гримасы коллеге. Кого вообще волнует, что ответит Макрон? Ничего конкретного он всё равно не скажет. Нетрудно заметить параллели и с политикой страны в отношении беженцев: Франс поддерживает их, но искренне удивляется, что мигранты, оказывается, работают, а не только сидят на пособии. Да и помощь ополченцам от героини (читай «страны») очень уж постановочная и осторожная.

Суперзвезда

Дюмон уже не первый год рефлексирует на тему того самого meurs — «умирания» Франции. Но в этой сатире и даже злобе есть попытка утешения. Героиня Сейду регулярно вырывается из наложенных рамок и проявляет искренние чувства. Но всё же режиссёр слишком навязчиво ставит её в центр буквально всех событий, как делает и сама журналистка, любящая снимать в репортажах именно своё лицо. Будто уже вся Франция упивается своими страданиями.

Хотя стоит оговориться, что такая самовлюблённость (как режиссёра, так и персонажа) — огромная радость для поклонников Леа Сейду. С актрисой выходит сразу несколько фильмов подряд. Но и в «Не время умирать», и во «Французском вестнике» она лишь одна из многих. А «Суперзвезда» — буквально бенефис Сейду. Артистка успевает сменить десяток великолепных нарядов, а заодно и предстать в далеко не самых изящных, но очень человечных ракурсах.

Нужно отдать должное Бруно Дюмону, на этот раз он попытался снять довольно «зрительское» кино: это не рок-мюзикл про Жанну д’Арк, а вполне понятная и эстетичная история. Да, к финалу она утомляет слишком сильным желанием автора показать все свои задумки. Но всё же почти романтичная искренность, сквозящая за показным цинизмом, подкупает, заставляя поверить и героине, и режиссёру, и даже самой Франции.