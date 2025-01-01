Меню
Награды и номинации Леи Сейду

Награды и номинации Леи Сейду
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009 Каннский кинофестиваль 2009
Женское откровение
Победитель
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Performer in a Supporting Role
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
EE Rising Star Award
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
