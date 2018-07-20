«Зои»: Рецензия Киноафиши

В поисках лекарства от одиночества

Деятельность компании, в которой работает Коул (Юэн Макгрегор), характеризуется пристальным вниманием к романтическим отношениям. В офис фирмы может прийти пара и ответить на вопросы теста, результаты которого покажут, насколько влюбленные подходят друг другу… в процентах. Одиночки тоже могут пройти тест и оставить информацию о себе в базе данных, вторую половинку им подыщет компьютер. Еще работники фирмы изобрели препарат «Бенисол», позволяющий пережить чувство влюбленности. Под венец принявший «Бенисол» вряд ли кого потащит, но в течение непродолжительного времени погрузится в сладостную эйфорию влюбленности. Сам же Коул трудится над улучшением синтетиков – роботов, наделенных искусственным интеллектом и внешне похожих на людей. Он создает Эша (Тео Джеймс) – синтетика, способного любить. О своих чувствах Эш рассказывает Зои (Леа Сейду), коллеге Коула.

Кадр из фильма «Зои»

«Зои» Дрейка Доримуса затрагивает очевидно одну из самых перспективных и актуальных для исследования проблем – насколько искусственный интеллект аналогичен человеческому, и может ли робот испытывать эмоции и переживания такие же, что охватывают простых смертных. Правда, привычных интонаций для кино об искусственном интеллекте здесь особо-то и нет. «Зои» ‒ это мелодрама, а не психологический триллер, завернутый в эффектную обертку. До заострения различий между искусственным интеллектом и видением мира людьми у Доримуса дело не доходит, и на лавры картины «Она» Спайка Джонса «Зои» не покушается. Фильм также не смотрит в сторону того пути, что некогда был начертан в «Превосходстве» Уолли Пфистера, хотя обе ленты говорят о копировании человеческих воспоминаний на другой субстрат. Не ввязывается «Зои» и в размышления о бунте машин, и устаревшие модели синтетиков (одного из них сыграла Кристина Агилера) не пытаются бороться за свои права, а их более продвинутые собратья даже не состязаются с людьми в хитрости, в отличие от героини Алисии Викандер в «Из машины» Алекса Гарленда.

Кадр из фильма «Зои»

В общем, там, где можно было бы поставить несколько вопросительных знаков вкупе с восклицательными и с головой уйти в размышления о свободе воли и выборе, «Зои» проставляет запятые и обращается к сложностям отношений в паре. Причем главной загвоздкой в картине Доримуса является не отсутствие понимания между влюбленными, а скорее, тотальное неумение любить. «Зои» изображает мир, в котором все очень сильно хотят быть любимыми и боятся одиночества, но что-то делать для поддержания отношений, например, работать над собой, мало кто собирается. Технологии представляются в фильме как сомнительное, но легкое решение межличностных проблем. Все-таки пройти компьютерный тест удобнее, чем разговаривать и обсуждать давно назревшие вопросы, сама мысль о которых болезненна. В конце концов проще скинуть вину за треснувшие отношения на результаты теста, чем искать причины в себе и принять то, что партнер может предать и причинить неимоверно сильную боль.

Кадр из фильма «Зои»

Мытарства синтетиков здесь только размытый фон для переживаний человека, зациклившегося на себе и в то же время предельно ранимого и уязвимого. По этой причине фильм Доримуса не назвать вариацией на тему «Как могла бы сложиться жизнь пар подобных паре Рика Декарда (Харрисон Форд) и Рейчел (Шон Янг) из «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта (если, конечно, оставить за скобками вопрос о физическом отличии синтетиков от репликантов)». «Зои» не пробирается к тому, что же составляет человечность, так что границы между репликантом/синтетиком и рожденным могли бы стираться или, наоборот, акцентироваться. Этот фильм демонстрирует то, как просто запутаться в своих чувствах и надеяться, что любви можно создать аналог, который бы продавался на рынке – лишь бы к нему привыкнуть и отмахнуться от своих сомнений.

Кадр из фильма «Зои»

«Зои» без нарочитой манерности подрывает зрительские ожидания в том плане, что в фильме лишь вскользь упоминаются ключевые для картин об искусственном интеллекте проблемы и сглаживает острые углы при их подаче. Лента Доримуса не похожа на скрупулезное исследование возможностей искусственного интеллекта, она всматривается в то, как человек пытается найти простой способ бороться с пустотой внутри себя и навсегда распрощаться с одиночеством. При этом реальность «Зои» порой пугает, потому что очень сильно напоминает наш мир, словно фильм показывает уже завтрашний день, а не отдаленное будущее.

Елена Громова

В российском прокате с 19 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на филь «Зои»