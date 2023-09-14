«Предчувствие»: Рецензия Киноафиши

Незаслуженно мало писали и говорили о новой картине «Предчувствие» французского режиссера Бертрана Бонелло с Леа Сейду и Джорджем Маккэем в главных ролях. Премьера состоялась на юбилейном, 80-м Международном венецианском кинофестивале, но, возможно, из-за утренних показов прессы и тихой премьеры фильм не удостоился тщательного внимания. Однако на днях уже было объявлено, что картина появится в российских кинотеатрах, поэтому говорить и писать все-таки стоит. Рассказываем, в какое путешествие любви, страданий и саморефлексии Бертран Бонелло приглашает отправиться.

Предчувствие

Где-то в будущем люди стараются избегать эмоций, так как каждое чувство усложняет существование в мире, полном материальных вещей. Легче просто избавиться от сантиментов, не волноваться о принятии важных решений, полностью отключить от тела сердце и душу. Габриэль хочет пройти процедуру по очистке своей ДНК, но для начала ей надо посетить все прошлые жизни, прочувствовать все сначала, чтобы полностью очиститься. Только ее судьба крепко сплетена с мужчиной по имени Луи, на действия которого ни в какой из реинкарнаций девушка не могла никак повлиять. Они одно целое, одно чувство, одна эмоция, но каждый раз абсолютно разная.

В 2017 году Бертран Бонелло начал писать сценарий к фильму, представляя в главных ролях Леа Сейду и Гаспара Ульеля, которые сразу же после его звонка согласились участвовать в съемках. С самими актерами режиссер уже работал на съемках фильма «Сен-Лоран. Стиль — это я», но если вы помните стиль постановщика только по этой картине, то «Предчувствие» и другие его проекты совершенно отличаются от байопика про модельера. Под стать всем французским постановщикам, он изнеженно играется с поэтическим реализмом, философствует на пустом месте и нагромождает духовное над бытовым. Однако в новой картине Бонелло отходит от типичного «буржуазного» повествования. Почему же?

Предчувствие

С первого драфта сценария прошло достаточно много лет. Мир столкнулся с пандемией, киноиндустрия — с застоем, французское кино — с потерей Гаспара Ульеля, а проект Бонелло лежал на полке, ожидая своего часа. Режиссеру пришлось много разного поменять, в том числе подстроить историю под другого актера и полностью изменить перспективу с чисто французской на более глобальную. На главную мужскую роль был приглашен британский актер Джордж Маккей, чей образ абсолютно чужд поэтическому реализму. Благодаря его врожденному таланту полностью охватывать все уголки кадра фильм становится триллером, легким последователем картин Дэвида Линча.

В «Предчувствии» видится международная перспектива, а это, может быть, не самая заметная, но заслуга канадского режиссера Ксавье Долана, который у Бонелло работает в качестве продюсера. Такая разная команда со всех уголков земли делает из истории практически мультивселенность, полную любви кинематографу разных стран. Конечно, здесь нельзя обойтись и без влияния чисто французской стилистики, а бесконечные диалоги о жизни, любви, душе и мире напоминают Жан-Поля Бельмондо и Анну Карину в «Безумном Пьеро» Жан-Люка Годара. Такое соотношение бытового с высоким, красивого с безобразным, сумасшедшего с логичным уходит за рамки экрана, и иногда зритель абсолютно не в состоянии отличить реальность от придуманного.

Предчувствие

Любовь, ненависть, похоть, страсть, страх, безумие, безысходность — коктейль эмоций, который залпом выпивает Габриэль, каждый раз пытаясь избавиться от возможности чувствовать. Луи, как фантом, предстает перед ней, а ей остается только следовать за ним и говорить самые сложные слова то на французском, то на английском языке. Однако на самом деле им не нужна никакая речь, ведь за все века и старые жизни они научились общаться через ощущения и те самые чуждые им в новом времени эмоции. Только девушка готова похоронить это раз и навсегда, но мужчина словно снова берется за острый нож и целится в глубокую открытую рану. Никогда ни ему, ни ей не очиститься от возможности чувствовать. Вот он, настоящий рок всего человеческого.