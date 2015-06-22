Дневник горничной
– Горничная Селестина, чья сексапильная внешность — неизменный объект мужского внимания, уехав из Парижа, поступает на службу в семью провинциальных помещиков Ланлэр. В этом доме она вынуждена постоянно лавировать между обитателями, прислуживая властной и скаредной хозяйке и давая отпор приставаниям ее похотливого супруга. Чувствуя себя чужой в этой обители достатка, Селестина все больше сближается с молчаливым слугой-садовником Жозефом, чья брутальная натура пленяет ее уязвленную женственность…
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