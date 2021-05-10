Меню
Дата публикации: 18 марта 2014
Красавица и чудовище – Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок чудовища, чтобы спасти жизнь своего отца. Очутившись в замке, Белль попадает в потусторонний мир волшебства, фантастических приключений и загадочной меланхолии. Оказывается, что наводившее ужас на всю округу чудовище очень несчастно, а в его груди бьется доброе сердце. Белль все больше проникается симпатией к своему ужасному господину. Благодаря пылкому сердцу и храбрости, она преодолевает все опасности, чтобы снять зловещие чары с чудовища. Но это произойдет, только если его сможет полюбить прекрасная девушка.
Ирина Лабадина 10 мая 2021, 18:31
Оценка
Мне очень нравится этот фильм ❤
6.8 Красавица и чудовище
Красавица и чудовище мелодрама, фэнтези, триллер, 2014, Франция
