Красавица и чудовище
– Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок чудовища, чтобы спасти жизнь своего отца. Очутившись в замке, Белль попадает в потусторонний мир волшебства, фантастических приключений и загадочной меланхолии.
Оказывается, что наводившее ужас на всю округу чудовище очень несчастно, а в его груди бьется доброе сердце. Белль все больше проникается симпатией к своему ужасному господину.
Благодаря пылкому сердцу и храбрости, она преодолевает все опасности, чтобы снять зловещие чары с чудовища. Но это произойдет, только если его сможет полюбить прекрасная девушка.
