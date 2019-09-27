«Боже мой!»: Рецензия Киноафиши

Фильм Арно Деплешена по реальным событиям, которые он решил воплотить в художественное высказывание, но, кажется, не очень в этом преуспел.

В провинциальном французском городке Рубе на границе с Бельгией творится мрак — зверски убита пожилая жительница прямо у себя в постели. Комиссар полиции Якуб Дауд берется за расследование, и под подозрение подпадают две девушки неопределенного рода занятий, живущие по соседству.

Сюжет новой картины Деплешена, участвовавшей в конкурсе 72 каннского кинофестиваля, без труда можно уложить в пару предложений. Но — удивительное дело — от этого картина не становится менее запутанной. Скорее наоборот — кажется, после «Призраков Исмаэля» когда-то окрещенный ни много ни мало надеждой французского кино Арно Деплешен, завсегдатай Канн, не хочет браться за голову и снимать что-то внятное. В «Призраках Исмаэля» он пытался разгадать тайну исчезновения возлюбленной кинорежиссера, который находится в творческом кризисе, в новом фильме «Боже мой» комиссар полиции разгадывает таинственные мотивы убийства пожилой женщины во французской глуши. Фильм Деплешена основан на реальных событиях, которые он решил воплотить в художественное высказывание, но, кажется, не очень в этом преуспел.

Боже мой!

Начнем с главного: комиссар полиции у Деплешена — чистой воды образец, взятый откуда-то с далеких пыльных полок. Он верен долгу, зачастую далеко не в угоду собственным желаниям. Его честь не запятнана, его взгляд всегда суров, вердикт всегда справедлив. Только все это очень и очень скучно и было на экранах много раз — кого удивишь классическим образом французского полицейского при исполнении своих святых обязанностей — это же классический жанровый детективный трюк. Пусть у Деплешена комиссар и выходец из Алжира — надо же было добавить в образ злободневности. Но несмотря на эту важную подробность, комиссар не мстит направо и налево всем без разбору за исторически сложившееся ущемление своих прав, а денно и нощно разбирается с мелкими уголовниками, число которых в городе Рубе чуть меньше количества жителей в целом.

Допрос главных подозреваемых в убийстве, соседок старушки, тянется бесконечно долго — комиссар ходит по кругу и пытается заставить их сознаться в содеянном. Каждая из них переваливает вину на плечи другой, на что просто невыносимо смотреть без тоскливых слез. К тому же допросу посвящена полностью вся вторая половина фильма — а это без малого час. Медленно и надоедливо крутится колесо правосудия, правых тут не будет, а виноватых уже перемалывает судебная машина.

Фильм немного разнообразит любовная линия героинь Леи Сейду и Сары Форестье, но, увы, они не могут вытянуть на своей действительно великолепной игре весь фильм, потому что они, увы, не сердце этого сюжета. Их отношения ужасно любопытны внезапным отсутствием в каждой хоть капли жалости или эмпатии к другой, невозможностью обнаружить в близком человеческое.

Стоит отвлечься от любовной линии, которая, в общем-то, занимает в фильме весьма скромное место, то главное становится очевидным — окей, допустим, сама история, взятая за основу Деплешеном, может быть, и не мечта кинематографиста — но при должном подходе ее можно было сделать как минимум захватывающей. Но этого с фильмом Деплешена за два часа экранного времени так и не происходит.

Ксения Ильина