«Охрана»: Рецензия Киноафиши

Обыкновенное чудо, или В охране только девушки

Виктор Сухоруков, Мария Коровина. Кадр из фильма «Охрана».

Коней на скаку останавливать? – не проблема. В горящие избы наведываться? – да плёвое дело, не в первый раз. Современная русская барышня не то что жеребца – гоночный автомобиль на полной скорости за бампер поймает. И лишь одно не под силу могучей русской девчонке. Замуж не выйти ей. Никогда. Ибо в провинции сегодня «на десять девчонок по статистике ... нету ребят». Совсем. Остались одни пенсионеры да хулиганы. И даже в охране работают только женщины. Как рыжая Клава (Мария Коровина) и «испанка» Валенсия, например.

Однако материнскому инстинкту на статистику наплевать. Да и с разумными доводами он не очень считается. Поэтому, когда у рыжухи Клавдии стал округляться животик, весь сплоченный коллектив бравых охранниц начал медленно (но верно) сходить с ума. От зависти. И все-таки, будущую мамочку смущает не это. Да, она безумно рада ребенку, только… откуда же он взялся? Ведь у неё никогда ни с кем ничего не было… Ну, поцеловал её как-то один вор, которого она, кстати, поймала и посадила (Антон Шагин), так ведь он же только поцеловал, да и всё… А больше – ни с кем, никогда… Правда-правда…

Антон Шагин. Кадр из фильма «Охрана».

Вот зла не хватает, ей-богу. Как так происходит, почему? Отличный фильм отличного режиссера Александра Прошкина («Холодное лето пятьдесят третьего…», «Русский бунт» и т.д.) выходит в прокат даже не малым – микроскопическим количеством копий. И при полном отсутствии рекламы. Да что реклама! Информации о фильме – и той почти нет. (Видимо, какой-то новый маркетинговый ход, не иначе.) А это значит, что «Охрана» обречена. К сожалению. Её не заметят.

А ведь картина-то получилась. Нет, я серьезно. Прошкин-старший снял фильм-притчу, где всё происходящее с одной стороны совершенно реально, а с другой – приподнимается до уровня мифа. И самые обычные вещи здесь становятся символами, а нищета эстетизируется и уже не отталкивает. И где нелепая и страшненькая деваха внезапно превращается в богиню Боттичелли (обратите внимание на тот момент, когда Клавдия возвращается на автобусе из тюрьмы – её поза и рыжие волосы полностью повторяют знаменитое «Рождение Венеры»).

Виктор Сухоруков, Мария Коровина. Кадр из фильма «Охрана».

Кстати, кое в чем «Охота» очень близка к «Орлеану» - последнему фильму Прошкина-младшего. Темы материнства, зарождения жизни как настоящего и в то же время обыкновенного чуда – главные в обеих картинах. Объясняется это «подобие» очень просто: у «Охоты» и «Орлеана» один и тот же сценарист – Юрий Арабов («Фауст», «Телец» и «Молох» Александра Сокурова, «Орда» Андрея Прошкина, «Юрьев день» Кирилла Серебрянникова и другие). Но всё то, что у Прошкина-сына казалось вычурным, нарочито артхаусным (и потому вторичным), у Прошкина-отца стало живым, настоящим. И чудо становится настолько естественным, что не понять – а чудо ли это? Может, просто совпадение? Сон? Выдумка? Шутка? Ирония? Провокация?.. Или что-то еще?

Мария Коровина. Кадр из фильма «Охрана».

Но помимо философии и обобщений в фильме есть и другой пласт – бытовой. Рыжая Венера живет со своим отчимом (Виктор Сухоруков) на полуразвалившемся дебаркадере, живет в нищете, убого. Однако чернухи в «Охране» нет. Сгнившие полы и обшарпанные стены не становятся для режиссера самоцелью, тем более, что даже в бедняцкой обстановке он пытается разглядеть какую-то особую красоту. В центре его эстетики всегда находится человек: чаще всего чудак (или чудик), герой нестандартного поведения – и в то же время хорошо нам известный (похожий на соседа, друга, дальнего родственника). То есть простой и понятный. А потому и фильм (при всех своих подводных камнях и аллюзиях) от зауми далек. И повторюсь: жаль, что «Охране» уготована не самая удачная прокатная судьба. Мне кажется, она заслужила большего.

В прокате с 31-го марта Расписание и покупка билетов на фильм «Охрана»

Вера Алёнушкина