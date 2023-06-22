В прокат выходит этнический триллер «Микулай» с Виктором Сухоруковым в главной роли

Сегодня, 22 июня, в российском прокате стартует этнический триллер с Виктором Сухоруковым и Иваном Добронравовым «Микулай», по атмосфере напоминающий знаменитый психоделический хоррор Ари Астера «Солнцестояние». Слоган на постере «Микулая» гласит: «Всё не то, чем кажется».

Главный герой — мужчина по имени Микулай (Сухоруков). Он счастливо проживает в захолустной кряшенской деревне вместе с молодой беременной женой. Его окружают пожилые родители и уважающие его односельчане. Реальность Микулая дает трещину после визита молодого парня по имени Иван (Добронравов). Незнакомец с уверенностью утверждает, что он приходится Микулаю родным сыном. Более того, Иван хочет поскорее увезти отца обратно домой. Появление предполагаемого сына переворачивает мир ошарашенного Микулая, чей былой уклад начинает рассыпаться, обнажая страшную реальность.

Постановщиком ленты выступил Ильшат Рахимбай, в послужном списке которого пока лишь короткометражка «Гастарбайтер». Сценарий разработали Гульнара Ахметова и Александр Иванов. В остальной актерский состав вошли Варвара Шмыкова («Чики»), Екатерина Агеева («Клиника счастья») и Анжелика Ермакова («Спасайся кто может»).