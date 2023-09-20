Забытый художник Юрий Стоянов оказывается гением в трейлере комедии «Пять процентов»

Кинопрокатная компания MVK представила первый трейлер авантюрной комедии «Пять процентов», в которой Юрий Стоянов впервые появился на экране вместе со своим старым другом Виктором Сухоруковым.

Главный герой — пожилой скульптор-монументалист Николай Ферапонтов (Стоянов), принадлежащий к уже давно потерявшему актуальность советскому художественному направлению соцреализм. Во времена своего расцвета Николай Фомич не гнушался грешных поступков, но теперь он едва зарабатывает себе на хлеб. Однажды к нему заходит искусствовед Мясоедов (Дмитрий Лысенков) и обнаруживает в чулане его мастерской кипу забытых картин, которые оказываются бесценными шедеврами. Николай Фомич присваивает их авторство себе. Однако слава и деньги привлекают к главному герою тех, у кого еще с советских времен есть на него компромат. Каждый требует у Николая Фомича свою долю от денежного пирога в обмен на молчание.

Снял «Пять процентов» по собственному сценарию Дмитрий Светозаров. В основной исполнительский ансамбль также вошли Анастасия Филиппова, блогер Стас Круглицкий и другие. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Тель-Авиве.

В прокат фильм выйдет 2 ноября.