Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Грозный
Постер к сериалу Грозный
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Грозный
Грозный (2020 - 2020) Грозный 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 7 часов 20 минут
О чем сериал

«Грозный» — российский исторический сериал, производством которого занималась киностудия «Москино». Все серии будут транслироваться на телеканале «Россия 1». Сюжет строится вокруг жизни одного из самых ярких и запоминающихся русских правителей — Ивана Грозного. Он рос без родителей, ощущая постоянное давление и притеснение со стороны бояр. Уже во взрослом возрасте он пытался всеми силами утвердить в стране нерушимую царскую власть, неоднократно становился жертвой грязных интриг и, даже получив шанс по-настоящему полюбить, не смог остаться счастливым человеком.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий царь Иван Грозный
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков Малюта Скуратов
Константин Крюков
Константин Крюков Курбский
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко Владимир Старицкий
Никита Панфилов
Никита Панфилов Челяднин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Грозный - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Российская киноакадемия огласила номинантов на премию «Золотой орел» 2021
Российская киноакадемия огласила номинантов на премию «Золотой орел» 2021
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши