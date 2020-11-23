«Грозный» — российский исторический сериал, производством которого занималась киностудия «Москино». Все серии будут транслироваться на телеканале «Россия 1». Сюжет строится вокруг жизни одного из самых ярких и запоминающихся русских правителей — Ивана Грозного. Он рос без родителей, ощущая постоянное давление и притеснение со стороны бояр. Уже во взрослом возрасте он пытался всеми силами утвердить в стране нерушимую царскую власть, неоднократно становился жертвой грязных интриг и, даже получив шанс по-настоящему полюбить, не смог остаться счастливым человеком.