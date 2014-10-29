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Тайна тёмной комнаты. Трейлер
Тайна тёмной комнаты. Трейлер
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Дата публикации: 29 октября 2014
Тайна тёмной комнаты
– Два школьника решают исследовать таинственное окно, появляющееся на стене их дома в полночь во время полнолуния. Проникнув туда и оказавшись в тёмной комнате, они и не подозревают, какие приключения ждут их впереди…
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6.6
Тайна тёмной комнаты
приключения, детский, 2014, Россия
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