Уик-энд
– Фильм рассказывает об истории финансового директора крупной корпорации Игоря Лебедева, который находясь под угрозой раскрытия аферы решается на отчаянный шаг – убийство. Череда событий, множество преступлений и общее падение нравов приводит к тому, что главный герой понимает - наказание настигло его. Предсмертные слова жертвы, который просил его не губить хотя бы себя становятся для Игоря пророческими…
Главная мысль,которая проходит через многие фильмы Говорухина-возмездие неотвратимо
Черно-белый формат дает потрясающий эффект,нервы щекочет не по-детски
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