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Уик-энд - трейлер
Киноафиша Трейлеры Уик-энд. Трейлер

Уик-энд. Трейлер

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Дата публикации: 8 сентября 2014
Уик-энд – Фильм рассказывает об истории финансового директора крупной корпорации Игоря Лебедева, который находясь под угрозой раскрытия аферы решается на отчаянный шаг – убийство. Череда событий, множество преступлений и общее падение нравов приводит к тому, что главный герой понимает - наказание настигло его. Предсмертные слова жертвы, который просил его не губить хотя бы себя становятся для Игоря пророческими…
Комментарии Обсудить в чате
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kisylya 8 февраля 2016, 10:09
Фильм хороший, только жалко... кого жалко не понятно, да никого не жалко - все сволочи. Но кажется должно быть продолжение.
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
Bbbugl 8 февраля 2016, 10:09
Классный кин

Главная мысль,которая проходит через многие фильмы Говорухина-возмездие неотвратимо

Черно-белый формат дает потрясающий эффект,нервы щекочет не по-детски
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
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