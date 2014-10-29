Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Дневник мамы первоклассника - трейлер
Киноафиша Трейлеры Дневник мамы первоклассника. Трейлер

Дневник мамы первоклассника. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 октября 2014
Дневник мамы первоклассника – События в картине разворачиваются в хронологическом порядке с первого родительского собрания до последнего учебного дня первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы. Семья Васи — главного героя картины — понимает, как беззаботно им раньше жилось и сколько проблем и тревог приносит школьная пора. За год перед Васей как будто в миниатюре разворачивается целая жизнь. Дружба, первая любовь, муки творчества, предательство, жизнь в коллективе, упорная работа, преодоление «препятствий» — вот что, буквально, как снежный ком, сваливается на голову маленького мальчика. Кто поддержит? Кто объяснит? Кто подскажет? Только единение семьи и школы может помочь ребенку правильно расставить акценты и справиться с трудностями, что в свою очередь вызывает у него гордость за родителей и учителей. Он начинает чувствовать себя увереннее, адаптируясь ко взрослой жизни. Время проходит незаметно. Находясь в лирическом настроении, родители замечают: «Надо же, уже первый класс закончился…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.1 Дневник мамы первоклассника
Дневник мамы первоклассника драма, мелодрама, 2014, Россия
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Заклятие монахини - дублированный трейлер 01:46
Заклятие монахини  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Смурфики в кино - дублированный трейлер 02:01
Смурфики в кино  дублированный трейлер
Письма о любви - дублированный трейлер 02:30
Письма о любви  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше