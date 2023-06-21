«Микулай»: Рецензия Киноафиши

Микулай (Виктор Сухоруков) счастливо живет в своей полузаброшенной кряшенской деревне вместе с женой Нащтук (Екатерина Агеева), которая ждет ребенка. Но семейной идиллии скоро приходит конец: в деревню приезжает человек по имени Ыщтапан (Иван Добронравов) – он утверждает, что является сыном Микулая.

Заявленный синопсис неподготовленного зрителя может ввести в некоторое заблуждение. То, что может показаться семейной драмой, уже во втором акте резво несется в сторону психологического триллера с этническим подтекстом. «Микулай» – экранизация пьесы современного татарского писателя Мансура Гилязова. Пьеса не раз была поставлена и представляет собой моноспектакль. Режиссер Ильшат Рахимбай, прошедший все стадии производственного ада по крайней мере на стадии препродакшена картины, сильно изменил итоговый авторский посыл Гилязова.

Пьеса сильно сосредоточена на вопросе кряшенской идентичности. Кряшены – православный татарский субэтнос, который многие и вовсе считают самостоятельным народом, учитывая их яркую и самобытную культуру. Вопрос национальной и не только самоидентификации, поставленный Гилязовым во главу угла, в фильме играет скорее декоративный характер. Как и в условном «Солнцестоянии», это скорее красивый и колоритный фон для авторского высказывания на совсем другую тему. Проблема в том, что не совсем понятно какую.

Микулай

Как семейная драма фильм недостаточно трогателен, как шизофренический триллер не совсем изобретателен, как этнотриллеру «Микулаю» не хватает глубины проработки материала.

Впрочем, недостатки эти неплохо маскируются достаточно уверенной режиссурой и неплохим монтажом. И самое главное – выдающейся актерской работой ведущего артиста.

Неудивительно, что Сухоруков согласился на эту роль. Она позволяет ему раскрыть всю свою недюжинную экспрессию и харизму. Открытый и очень добрый, но внутренне надломленный и сомневающийся Микулай играется Сухоруковым нарочито избыточно и театрально, но благодаря специфике образа и огромному таланту артиста это выглядит органично.

Микулай

Остальные артисты хороши, но играют сугубо вспомогательную роль: и Добронравов, и Агеева, поклонникам Варвары Шмыковой и вовсе стоит иметь в виду, что у ней роль микроскопическая.

Хорошо, что география отечественного кино продолжает расти, региональное кино все лучше и лучше воспринимается зрителем и уже давно утратило провинциальный менталитет. «Микулай» – яркое и колоритное кино с выдающейся главной ролью, которое продолжает расширять горизонты для отечественного зрителя.