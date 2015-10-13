Овечка Долли была злая и рано умерла
– Главный герой — современный молодой человек Никита, студент МИФИ, в результате научного эксперимента попадает в прошлое, где ему предстоит встретить не только своих молодых родителей, но найти новых друзей и обрести настоящую любовь в лице студентки Маши. Эта встреча заставляет его по-другому посмотреть на свою жизнь. Однако Никита вдруг понимает, что начинает стремительно стареть и спастись он может только если вернется обратно — в свое время. Но сделать это оказалось не так просто…
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