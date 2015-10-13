Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Овечка Долли была злая и рано умерла - трейлер
Киноафиша Трейлеры Овечка Долли была злая и рано умерла. Трейлер

Овечка Долли была злая и рано умерла. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 9 февраля 2015
Овечка Долли была злая и рано умерла – Главный герой — современный молодой человек Никита, студент МИФИ, в результате научного эксперимента попадает в прошлое, где ему предстоит встретить не только своих молодых родителей, но найти новых друзей и обрести настоящую любовь в лице студентки Маши. Эта встреча заставляет его по-другому посмотреть на свою жизнь. Однако Никита вдруг понимает, что начинает стремительно стареть и спастись он может только если вернется обратно — в свое время. Но сделать это оказалось не так просто…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ромук 13 октября 2015, 22:26
блин не удалось посмореть в кинотеатре когда будет на двд?✊
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Lil 18 октября 2015, 00:48
Название, конечно, Агонь❗️
18 октября 2015, 00:48 Ответить
um007 19 октября 2015, 00:55
Посмотрел сегодня "Овечку...". Фильм действительно добрый. И для Пименова, наверно, ностальгический по юности. Однако те, кто смотрят "Человек и закон" с Пименовым, знают его некоторую занудливость и тягу к нравоучениям. В фильме эти стороны характера режиссера явно проглядывают. Во-вторых, в фильме показана не студенческая московская среда восьмидесятых, а какой то уездный, глубоко провинциальный городок, с милой КВН-овской пародией на студенчество столицы накануне краха СССР. В-третьих, Пименов абсолютно далек был в юности от комсомола и политики, поэтому ни реальной картинки, ни гротеска на эту тему у него не вышло. Находка Пименова, это приглашение в кино Юлии Савичевой. Она сыграло так искренно, как нашим актрисам и не снилось. Умница! Как и в любом материале хорош Виктор Сухоруков. Есть надежда, что если не заштампуется Данила Шевченко, то может стать хорошим актером. Итог. Советую фильм к просмотру поколению бывшему студентами в конце 70-х - начале 80-х годах. Что то вызовет добрую улыбку и смутные воспоминание. Молодежи сегодняшней фильм будет просто скучен и непонятен.
19 октября 2015, 00:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.4 Овечка Долли была злая и рано умерла
Овечка Долли была злая и рано умерла приключения, фантастика, комедия, 2015, Россия
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер 01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных  трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Прости, детка - дублированный трейлер 02:05
Прости, детка  дублированный трейлер
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:22
Выход 8  дублированный трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Герои анекдотов - трейлер 02:16
Герои анекдотов  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше