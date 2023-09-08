Комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым получила дату релиза

Актеры знакомы уже 50 лет, но это их первый совместный фильм.

Прокатная компания «МВК» огласила официальную дату премьеры российской авантюрной комедии «Пять процентов», главные роли в которой сыграли Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. Фильм выйдет в кинотеатры 2 ноября.

В центре сюжета — скульптор-монументалист Николай Фомич Ферапонтов (Стоянов). Он является истинным классиком соцреализма, однако и на его совести есть грехи. Сейчас его лучшие годы уже позади, а о былом успехе никто не помнит. На старости лет мужчине приходится в буквальном смысле сводить концы с концами, перебиваясь случайными подработками. Перемены приходят, когда на пороге его дома внезапно появляется молодой искусствовед Мясоедов (Дмитрий Лысенков). Молодой человек находит в подсобке картины и сразу же понимает, что они являются произведениями искусства. Не подозревая об их истинном происхождении, Николай Фомич назовет себя автором данной живописи. С этого момента он втягивается в опасное приключение, ставки в котором — огромные деньги и слава.

В остальной исполнительский ансамбль вошли Юрий Ицков, Ирина Цветкова, Анна Захарова, Николай Смирнов, Владимир Кутейников, Наталья Парашкина и Эра Зиганшина. Автором сценария и режиссером выступил Дмитрий Светозаров («Агент национальной безопасности. Возвращение», «Снегурочка»).

По словам Стоянова, сценарий фильма был написан уже давно, но из-за сложностей с финансированием реализовать задумку удалось только сейчас. Все это время он вместе с Сухоруковым были прикреплены к картине. Актеры сохраняют дружеские отношения на протяжении пятидесяти лет — они были однокурсниками, но на экране до этого момента вместе не появлялись. Звездам очень хотелось восполнить данный пробел, поэтому, когда появилась такая возможность, им даже пришлось отказаться от других проектов.