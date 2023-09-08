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Киноафиша Новости Комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым получила дату релиза

Комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым получила дату релиза

8 сентября 2023 16:07
Комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым получила дату релиза

Актеры знакомы уже 50 лет, но это их первый совместный фильм.

Прокатная компания «МВК» огласила официальную дату премьеры российской авантюрной комедии «Пять процентов», главные роли в которой сыграли Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. Фильм выйдет в кинотеатры 2 ноября.

В центре сюжета — скульптор-монументалист Николай Фомич Ферапонтов (Стоянов). Он является истинным классиком соцреализма, однако и на его совести есть грехи. Сейчас его лучшие годы уже позади, а о былом успехе никто не помнит. На старости лет мужчине приходится в буквальном смысле сводить концы с концами, перебиваясь случайными подработками. Перемены приходят, когда на пороге его дома внезапно появляется молодой искусствовед Мясоедов (Дмитрий Лысенков). Молодой человек находит в подсобке картины и сразу же понимает, что они являются произведениями искусства. Не подозревая об их истинном происхождении, Николай Фомич назовет себя автором данной живописи. С этого момента он втягивается в опасное приключение, ставки в котором — огромные деньги и слава.

Комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым получила дату релиза

В остальной исполнительский ансамбль вошли Юрий Ицков, Ирина Цветкова, Анна Захарова, Николай Смирнов, Владимир Кутейников, Наталья Парашкина и Эра Зиганшина. Автором сценария и режиссером выступил Дмитрий Светозаров («Агент национальной безопасности. Возвращение», «Снегурочка»).

По словам Стоянова, сценарий фильма был написан уже давно, но из-за сложностей с финансированием реализовать задумку удалось только сейчас. Все это время он вместе с Сухоруковым были прикреплены к картине. Актеры сохраняют дружеские отношения на протяжении пятидесяти лет — они были однокурсниками, но на экране до этого момента вместе не появлялись. Звездам очень хотелось восполнить данный пробел, поэтому, когда появилась такая возможность, им даже пришлось отказаться от других проектов.

Фото: «МВК»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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