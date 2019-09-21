Илиана. Верь мне, 2019

Остросюжетный российский триллер «Илиана» раскроет тему непростых взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Герои фильма — супружеская пара, которой предстоит пройти серьезное испытание на верность своих чувств, ценностей и совершить немало неприятных открытий друг о друге.
Режиссер картины Владимир Койфман известен российскому зрителю своим мастерством создавать запутанные истории, доказательством тому являются популярные сериалы «След» и «Профиль убийцы». В новом проекте «Илиана» он решил отойти от полицейской тематики и раскрыть психологию отношений внутри семьи.
Действие сюжета разворачивается в России. На одной из выставок художника Ивана Бодрова коллекционер Федор встречает таинственную незнакомку Илиану рядом с картиной «Улыбка поляницы». Встреча оказывается судьбоносной — мужчина влюбляется в Илиану с первого взгляда, и вскоре они женятся.
Спустя три года супруги готовятся к торжеству — на днях они отметят трехлетнюю годовщину свадьбы. Однако, чем ближе торжественная дата, тем более скрытной и замкнутой становится Илиана. Федор озадачен ее поведением и списывает все на усталость женщины. Он даже не предполагает, что все это время Илиану гложет страшная тайна, в которой она не может признаться даже себе.
В конце концов женщина больше не в силах сдерживать бурю, которая разверзается у нее внутри и признается мужу в секрете — оказывается, она стала невольной виновницей гибели своего бывшего мужа. Федор поражен этой новостью и задумывается, знает ли он вообще женщину, на которой женат, или же все их отношения были ошибкой.
Проект «Илиана» снимала кинокомпания «Домино фильм» на киностудии «Ленфильм».
Съемочная команда не покидала павильон — все сцены фильма снимали в специально отстроенных декорациях. За несколько месяцев в киностудии возвели целый двухэтажный дом Федора с прихожей, кухней, гостиной, ванной комнатой. Локация представляет собой конструктор, который не раз меняли во время съемок.
Рабочее название картины звучало как «Илиана. Улыбка поляницы». Впоследствии название решили сократить до «Илиана».
Картина «Улыбка поляницы» была написана специально для фильма художницей Татьяной Стрежбецкой. В мифологии поляницами называли женщин-воительниц, по силе и навыкам не уступающих богатырям. Иногда так называли женщин, обладающих колдовскими навыками.
Картина «Илиана» вошла в пакет «Книгологистики», который представил глава компании Анатолий Сергеев в рамках международного форума «Российский кинобизнес 2019» 3 декабря.
Проект также отобрали на основной конкурс Diorama International Film Festival в Нью-Дели, Индия.
«Илиана» стала первым полнометражным фильмом Владимира Койфмана. Ранее он снимал сериалы и мини-сериалы. Известность режиссеру принес проект «След».
Макар Запорожский рассказал в одном из интервью, что ему пришлось сменить за фильм около пяти образов. Также он восхитился сценарием, назвав его очень пугающим.
Актера Алексея Барабаша на роль адвоката Игоря приняли в проект сразу, без проб.
Над всеми образами в фильме кроме сцены знакомства Илианы и Федора работали Ольга Смирнова и Александра Миронова.
Премьера «Илианы» состоялась в 2019 году в рамках фестиваля «Амурская осень», критики тепло приняли картину.
Сюжет «Илианы. Верь мне» - замысловатый паззл с большим количеством твистов и чёрного юмора, который понравится даже самому искушённому зрителю.
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Вскоре, они предстанут зрителю семейной парой, но их союз далеко не идеален. Откровение Илианы, однажды во время семейного обеда, шокирует Фёдора. Запланированный ужин с друзьями превращается в опасную игру.
Зрителю придётся разгадать не одну тайну в отношениях, которые связывают всех героев фильма.
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