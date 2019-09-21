Илиана. Верь мне, 2019

Остросюжетный российский триллер «Илиана» раскроет тему непростых взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Герои фильма — супружеская пара, которой предстоит пройти серьезное испытание на верность своих чувств, ценностей и совершить немало неприятных открытий друг о друге.

Режиссер картины Владимир Койфман известен российскому зрителю своим мастерством создавать запутанные истории, доказательством тому являются популярные сериалы «След» и «Профиль убийцы». В новом проекте «Илиана» он решил отойти от полицейской тематики и раскрыть психологию отношений внутри семьи.

Действие сюжета разворачивается в России. На одной из выставок художника Ивана Бодрова коллекционер Федор встречает таинственную незнакомку Илиану рядом с картиной «Улыбка поляницы». Встреча оказывается судьбоносной — мужчина влюбляется в Илиану с первого взгляда, и вскоре они женятся.

Спустя три года супруги готовятся к торжеству — на днях они отметят трехлетнюю годовщину свадьбы. Однако, чем ближе торжественная дата, тем более скрытной и замкнутой становится Илиана. Федор озадачен ее поведением и списывает все на усталость женщины. Он даже не предполагает, что все это время Илиану гложет страшная тайна, в которой она не может признаться даже себе.

В конце концов женщина больше не в силах сдерживать бурю, которая разверзается у нее внутри и признается мужу в секрете — оказывается, она стала невольной виновницей гибели своего бывшего мужа. Федор поражен этой новостью и задумывается, знает ли он вообще женщину, на которой женат, или же все их отношения были ошибкой.