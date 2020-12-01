«Илиана. Верь мне»: Рецензия Киноафиши

Семейная жизнь Илианы и Федора дала трещину. Некогда вспыхнувшая страсть в картинной галерее окончательно угасла. Муж постоянно задерживается на работе и говорит исключительно о своих студентах и новой книге о недооцененном художнике Бодрове. Любимая для него давно превратилась в обузу. И вот, казалось бы, обычный день начинается со страшного — признания жены об ошибке прошлого, повергающей в шок. Впереди ужин с друзьями, который оборачивается хитроумной игрой. Его переживут далеко не все, а подготовленности хозяйки дома можно будет только позавидовать. Главное блюдо на этом вечере — месть.

«Илиана. Верь мне» — камерный триллер, похожий на театральное представление. Большая часть действия происходит в одном доме, стены которого за годы прогнили от лжи и предательств. На таком непрочном фундаменте и рождается хрупкий план мщения, переплетающийся с деньгами и желанием как можно сильнее ранить собственных обидчиков. Хотя безумный сценарий ущемленной Илианы удивляет не сложной структурой, а бесконечными неожиданностями. История практически лишена подсказок и пытается сбить с толку даже хорошо подготовленного зрителя. Увидеть картинку пазла возможно, только получив и правильно сложив все детали вместе.

Илиана. Верь мне

Несмотря на такую подачу, двигаясь к концу действия, авторы сбавляют обороты, сохраняя градус происходящего безумия. Постепенно действие наполняется флешбэками, работающими как «подорожник». Они закрывают сюжетные проплешины и заполняют пробелы деталями, позволяя восхититься продуманностью плана, заглянув за его ширму. Пытливого зрителя здесь оставили без работы. Фильм хочет быть понятным всем, не оставляя места для домыслов и теорий даже в самом финале. Эти короткие путешествия в прошлое также придают глубины многоуровневой конструкции. Намного интереснее наблюдать не за тем, что произойдет дальше, а за тем, как именно это случилось.

На пользу идет и скромное количество героев, давая возможность уделить всем достаточно времени. Судьбы участников вечера очень тесно переплетаются друг с другом. Мы постепенно узнаем характеры, различаем в них оттенки и выступающую подлость. Как и в реальности, здесь не окажется плохих и хороших, у всех припрятаны свои скелеты в шкафу. Самым интригующим будет таинственный герой Виктора Сухорукова, наблюдающий за этим шоу с помощью скрытых камер.

Илиана. Верь мне

Правда, за этими интригами и вторым дном не скрывается размышлений. Все шестерни этого кино пытаются заполучить лишь ваше удивление. Здесь можно было поговорить о трудностях семейной жизни, обмане близких, трусости, еще ярче связать страсть в искусстве, веками сохраняемую на полотнах, с невозможностью удержать ее в реальной семейной жизни, алчностью, возмездием и насилием. Отсутствует и явная мораль, но это идет картине на пользу. Авторов не сдерживали ограничения и рамки, позволяя воплощать любые идеи. Зрительскую симпатию способны заслужить и отъявленные мерзавцы.

«Илиана. Верь мне» делает все ставки исключительно на сюжет и подачу, постоянно нагнетая саспенс и развлекая зрителя. Тут довольно много крови, запоминающихся персонажей и неожиданных поворотов. За разнообразным букетом подлости и жестокости не обнаруживается много размышлений. Все сделано ради вау-эффекта, и с этим картина отлично справляется. Она понравится поклонникам камерных триллеров, для которых самым главным являются интрига и история. Ей получается удивлять и создавать очень гнетущую атмосферу, наполненную страхом. Остается понять, кто является героем, а кто – настоящим злодеем. Вот только этот выбор придется делать самому.

Константин Киценюк