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Постер к сериалу Годунов
Постер к сериалу Годунов
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Киноафиша Сериалы Годунов
Годунов (2018 - 2018) Годунов 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

Российский историко-драматический сериал «Годунов» – это попытка создателей разобраться в перипетиях российской истории начала XVII столетия. В центре событий – выходец из простой семьи Борис Годунов, который сумел пробиться на вершину иерархии, став русским государем. Его фигура имеет важное значение в истории страны. Эксперты называют Годунова предтечей Петра Первого – ведь многие замыслы Петра столетием ранее пытался реализовать Годунов. Во времена его правления культура Европы впервые проникла в русскую бытность.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Безруков
Сергей Безруков Борис Годунов
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова Мария Годунова
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий Иван Грозный
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков Малюта Скуратов
Анна Михалкова
Анна Михалкова Ирина Годунова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Годунов - Годунов Годунов
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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