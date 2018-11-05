Российский историко-драматический сериал «Годунов» – это попытка создателей разобраться в перипетиях российской истории начала XVII столетия. В центре событий – выходец из простой семьи Борис Годунов, который сумел пробиться на вершину иерархии, став русским государем. Его фигура имеет важное значение в истории страны. Эксперты называют Годунова предтечей Петра Первого – ведь многие замыслы Петра столетием ранее пытался реализовать Годунов. Во времена его правления культура Европы впервые проникла в русскую бытность.