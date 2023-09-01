Молодой Уинстон планирует свергнуть Мэла Гибсона в новом трейлере сериала «Континенталь»

В сети появился новый трейлер мини-сериала «Континенталь», являющегося трехсерийныйм приквелом «Джона Уика». В представленном ролике основной упор сделан на экшен и уникальную визуальную стилистику кинофраншизы. Кроме того, в новом трейлере больше кадров со злодеем в исполнении Мэла Гибсона.

Действие криминальной драмы разворачивается в середине 1970 годов, а центральным героем выступает преуспевающий молодой человек Уинстон Скотт (Колин Вуделл). Однажды брат протагониста по имени Фрэнки (Бен Робсон) крадет некую ценную вещь у влиятельного гангстера Кормака (Гибсон), управляющего нью-йоркской резиденцией для наемных убийц. Крайним оказывается Уинстон — мафиози хочет, чтобы именно он разобрался с проблемным родственником или же ответил за его поступки собственной головой. Сумев найти брата, Уинстон решается на рискованный ход — дать отпор бандиту и проложить себе путь наверх. Заручившись поддержкой группы профессиональных киллеров, Уинстон отправляется на штурм «Континенталя», чтобы взять управление отелем в свои руки.

Авторами мини-сериала выступили создатели «Уэйна» Грег Кулидж и Кирк Уорд. Первую и третью серию поставил Альберт Хьюз («Книга Илая»), а вторую срежиссировала Шарлотта Брандстром («Властелин колец: Кольца власти»). Вместе с шоураннерами в команду исполнительных продюсеров вошли отцы-основатели киносерии: Чад Стахелски, Дэвид Литч, Дерек Колстад, Бэзил Иваник и Киану Ривз. В остальном актерском составе задействованы Айомиде Адегун, Джессика Эллейн, Джереми Бобб, Кейт Нюнг, Питер Грин, Клер Купер и другие.

Полуторачасовые эпизоды «Континенталя» будут выпущены за три недели: 22 сентября, 29 сентября и 6 октября.