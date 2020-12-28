«Охота на Санту»: Рецензия Киноафиши

Однажды очень умный и богатый, но самолюбивый и жестокий мальчик получил на Рождество совсем не то, что ожидал. Он плохо себя вёл, и Санта решил наказать ребёнка за проступки. Мальчик сильно обиделся, позвонил своему штатному киллеру и поручил тому убить знаменитого толстяка. Причём у наёмника со стариком есть свои давние счёты. Вот только жизнь Санты не так проста, как её представляют. И взять его будет непросто.

По трейлеру и завязке истории (и даже по первой трети фильма) может показаться, что режиссёры и сценаристы – братья Нелмс – придумали простую «чёрную комедию». Злобный и одновременно забавный киллер по заданию ребёнка охотится на брутального и резкого Санта-Клауса. Вот только в реальности картина оказалась более жёсткой, более странной и в хорошем смысле безумной.

Несколько лет назад Эшом и Йен Нелмсы уже режиссировали неонуарный триллер «Преступление в маленьком городе». И теперь они неожиданно решили добавить подобную мрачную атмосферу в рождественское кино, да ещё и замешав всё с идеями вестерна. В итоге получилась история про крушение надежд и прощание с иллюзией праздника, наполненная очень злыми и оттого яркими шутками.

Охота на Санту

В первую очередь это касается самого Санты. Герой в исполнении Мэла Гибсона носит имя Крис Крингл (ищите по запросу «Тайный Санта»), он совершенно не напоминает милого и позитивного толстяка и, кстати, жутко бесится, когда его так называют. В сети есть много шуток (например, в легендарных комиксах «Несмешно») о том, что расходы Санта-Клауса на подарки совершенно не окупаются. Но Нелмсы решили рассказать об этом серьёзно.

Старик в депрессии, он погряз в долгах из-за того, что детишки себя ведут всё хуже и заказов становится меньше. От скуки Санта стреляет по банкам, избивает боксёрскую грушу и портит случайный секс местной барменше. Мало того, рождественская ночь для него не период волшебства и праздника, а тяжёлая и смертельно опасная работа. Чтобы как-то выбраться из череды неурядиц, Кринглу приходится подписать контракт с военными. И это опять же только начало.

Охота на Санту

Конечно, можно было бы рассказать подобную историю о любом другом вымышленном герое. Но тогда бы фильм точно не сработал. Именно Санта-Клаус ассоциируется с волшебством, праздником и отсутствием каких-либо забот. И если он сидит в долгах и с трудом отходит от праздничной ночи, что уж говорить об остальных.

На его фоне даже история персонажа Уолтона Гоггинса, который в титрах обозначен просто как «Тощий» (в противовес «Толстяку» из оригинального заголовка), кажется более карикатурной. Он — этакое воплощение зла, убийца без жалости и принципов. Вот только пара мелких деталей раскрывает его персонажа более интересно, чем может показаться на первый взгляд. Постоянные рассказы о трагическом Рождестве из детства могут не слишком впечатлить. А вот одержимость чужими подарками — уже что-то понятное и слишком настоящее. Что-то вроде желания обжираться конфетами у тех, кого в детстве держали на строгой диете.

При этом фильм не скатывается целиком в кровавое безумие. Герои встретятся только к финалу, превращая дуэль в типичную для неовестерна сцену: кровавую, мрачную и очень опасную.

Охота на Санту

Конечно, «Охота на Санту» — далеко не идеальный фильм. В него хочется добавить либо подробностей, либо динамики. Но всё же в наше время постоянных самоповторов и цитирования он предлагает совершенно новую историю, от которой просто непонятно чего ждать. А искреннее удивление зрителя дорогого стоит, пусть иногда и с мыслью «Что здесь вообще происходит?».

А главное, никак не отделаться от мысли, что именно такой жёстко-ироничный рождественский фильм отлично завершит 2020 год со всеми крушениями надежд и разрушением жизни общества из-за накопившихся обид и проблем. И наш нынешний Санта как раз такой: постаревший, брутальный, с кучей проблем, но всё ещё неубиваемый.