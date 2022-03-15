«Парни под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

Беккер (Коул Хаузер) – позывной оперативника ЦРУ Джемса Маклафа, одного из лучших в своем деле. Но нынче он отошел от активных действий. Более года назад он потерял любимую супругу и сейчас предпочитает безудержно бухать, резать руки и купаться в нарастающем чувстве вины за то, что не уберег жену. Старк (Мел Гибсон) – опытный агент, который хочет вытащить подопечного, дав ему задание: проконтролировать не совсем легальную продажу оружия в Панаму. Естественно, им придется столкнуться с большим количеством плохих парней.

Постановщика Марка Невелдайна широкий зритель знает в первую очередь по режиссерскому тандему с Брайном Тейлором. Невелдайн/Тейлор сняли такие в некоторой степени культовый отмороженный боевик «Адреналин» со Стэйтемом и его сиквел, боевик-антиутопию «Геймер» с Джерардом Батлером и сиквел «Призрачного гонщика». Все эти фильмы характеризовались клиповым монтажом, явно были вдохновлены играми и комиксами и не удивляли глубиной драматургии, но весело, бодро и необычно развлекали зрителя.

Парни под прикрытием

С 2011 года дуэт не выпускал совместных работ, да и с самостоятельными картинами у отдельных его участников было негусто: Невелдайн снял хоррор «Ватиканские записи», Тейлор – тоже хоррор, но постмодернистский, «Мама и папа». Оба не имели большого успеха.

«Парни под прикрытием» похожи на попытку возвращения Невелдайна в отработанную стезю бодрого и веселого кино категории «Б». Сюжет – явно не самая сильная сторона картины, он банален и клиширован, но для желающих посмотреть динамичный боевичок это не факт, что минус.

На месте фирменный стиль режиссера: клиповый монтаж с множеством склеек, навязчивое использование ручной съемки даже там, где это не является необходимым, пафосная цветокоррекция и нелинейное повествование. С монтажом местами прямо совсем избыточно, некоторые вполне консервативные движения, которые можно снять одним планом, монтируются в три-четыре склейки. Впрочем, как раз в боевых сценах склеек много, но не настолько, чтобы драка превратилась в мельтешение рук, ног и пистолетов.

Парни под прикрытием

Коул Хаузер в основном снимался во втором плане в боевиках, вестернах и триллерах, он не обладает запоминающейся внешностью, но вполне похож на сурового оперативника ЦРУ, готового к самым разным испытаниям. А вот Мела Гибсона в картине не так много, ему отдана яркая, но второстепенная роль.

«Парни под прикрытием» – отличная возможность хорошо провести время поклонникам хороших и простых боевиков, тем, кто хочет отключить голову и просто посмотреть на красивое и непритязательное жанровое кино.